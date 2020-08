Gyógyvízkinccsel is büszkélkedhetnek a pétervásárai járásban

Több olyan község van a Pétervásárai járásban, ahol az emberek csak a saját vizüket isszák. Esküsznek annak gyógyhatására, s évtizedek óta naponta palackokkal, kannákkal hordják haza.

Mátraballán nemrégiben nagy riadalmat keltett, hogy a vasútállomás melletti kút meghibásodott, így átmenetileg nem tudtak innen ivóvizet vételezni a helyiek. Szerencsére a gond azóta megoldódott. Amíg megjavítják a régi kutat, ideiglenesen új csapból meríthetnek az itt élők. Ottjártunkkor egymást érték a kerékpárosok, autósok, akik az évek óta elhagyatott állomásra csak azért jöttek, hogy megtöltsék palackjaikat.

Holló Józsefné, aki közel negyven éve él a faluban, azt mondja, csak ezt a vizet issza, csakúgy, mint a ballaiak többsége. – Nagyon jó a gyomornak, magas a vastartalma, szerintem sokkal egészségesebb, mint a sima csapvíz – állítja, miközben megnyitja a csapot.

– Bár hivatalosan nincs gyógyvízzé minősítve, de az itteni lakosok a saját tapasztalataikra hagyatkoznak. ­Apáik, anyáik is ezt itták, és az utódok is ragaszkodnak hozzá – mondja mosolyogva Pádárné Gyuricza Henrietta, a község polgármestere. – Az idősebbek úgy emlékeznek, hogy a múlt század harmincas éveiben fedezték fel az itteni forrásvizet, s annak jótékony hatását. Azóta generációról generációra öröklődik az „állomási vízhez” való ragaszkodás.

A közeli Mátraderecskén több forrás is található, melynek vizét az ott élő emberek a múltban és a jelenben is használták mindennapi fogyasztásra. Az utóbbi években, évtizedekben oly mértékűvé vált a környezetszennyezés, hogy az önkormányzat néhány éve hivatalosan is bevizsgáltatta a feltörő források minőségét. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. központi laborjában két forrás és egy kút vizét ellenőrizték. Megállapították, hogy a Kanázsvár 20. szám alatti – a helyiek által csak „büdösvízként” ismert – kútból származó víz egészséggel iható.

Forgó Gábor polgármester évek óta úgy gondolja, hogy a bevizsgált, igazoltan gyógyhatású vizüket érdemes népszerűsíteni. Arra is gondolt, hogy a későbbiekben palackozni is lehetne, hiszen akár a mofettába járó vendégek is hírét vihetnék. Ez azonban egyelőre csak terv, amelyről nem mondtak le.

Aligha kell reklámozni a bükkszéki Salvust, amelyre több mint nyolcvan évvel ezelőtt bukkantak, a hazai iparszerű kőolajtermelés kezdetekor. A minősített gyógyvízre épült a népszerű termálfürdő, amely számos mozgásszervi, nőgyógyászati panasz esetén hatásos, palackozott formában pedig elsősorban savmentesítő hatása miatt használják az emberek. A Salvus víz képes a reflux tünetmentesítésére, és a bél- és gyomorproblémákból fakadó tünetek enyhítésére. Bár illata nincs, de az ízéhez szokni kell, elsőre nem túl kellemes. A légúti megbetegedéseknél is csodát tehet viszont, ha ezzel inhalálunk.

A Parádi kénes csevicét is rengetegen használják ivókúraként. E gyógyvizet több mint kétszáz éve alkalmazzák különféle emésztőszervi megbetegedések kezelésére. Egyaránt alkalmas savtúltengéssel járó gyomor- és bélbetegségekben, valamint savhiányos gyomor- és bélhurutban. Elősegíti az emésztést, megszünteti a puffadást. Az idült gyomorhuruttal járó kellemetlen panaszok hatásos gyógymódja.