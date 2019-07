Gyöngyös hírnevéért dolgozik a lokálpatrióták köre

A néhány nap múlva századik születésnapját ünneplő, gyöngyösi születésű Bálint gazda mellett Miller Lajos operaénekes is tagja a Gyöngyös Város Barátainak Körének. Az egyesület a városban a legnagyobb létszámú, de nemcsak neves tagjaival büszkélkedhet, hanem az évek alatt elért, kiemelkedő eredményeivel is.

Immár tizenhat éve meghatározó színfoltja a város életének a népes egyesület. Nemcsak neves személyiségeket tudhat sorai közt, hanem kiemelkedő tevékenysége révén néhány éve a város legrangosabb kitüntetését is megkapta. Nevéhez fűződik a városban a XIX. századi, hagyományteremtő piac megrendezése is, árulja el Balázs Ernő, aki már tizenegyedik esztendeje vezeti a szervezetet. Az egykori vállalkozóval a kezdetekről és a jövőbeni tervekről is beszélgettünk.

– Kezdetben is azt szerettük volna, hogy a Gyöngyösről elszármazottak és a helyi lakosok, valamint a várost szerető emberek kötődését minél jobban megerősítsük. Ezen túl persze a kultúra, az örökségvédelem, a közművelődés, a sport, az idegenforgalom, a turizmus és határon túli testvérvárosi kapcsolatok ápolását is feladatunknak tekintjük – mondta az elnök.

Hozzáteszi, hogy az egyesület olyan országos hírű, kiemelkedő kulturális tevékenységet folytató személyiségeket is tagjai között tudhat, akik szellemi irányítójává váltak, valamint aktív szereplői az egyesület kulturális rendezvényeinek.

– Dr. Fülöp Lajos nyelvészprofesszor az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, emellett dr. Bálint György kertészmérnök, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekes, a nemzet művésze, Csonka Zsuzsanna operaénekes, Domoszlai Sándor operett énekes is a tagunk. Legemlékezetesebb rendezvényeink beírták magukat a város polgárainak, a résztvevőknek emlékezetébe, öregbítették és öregbítik Gyöngyös hírnevét, tömegeket mozgattak meg, esetenként országhatáron is túlnyúltak. Először 2009-ben rendeztük meg Gyöngyös Város Napját, benne a XIX. századi piacot hagyományteremtő szándékkal. Ez mára a város talán egyetlen olyan nagy rendezvénye, ahol a több mint ötszáz résztvevő aktív szereplője, lebonyolítója a programnak. Útjára indítottuk a Múzeumi Zenés Délutánok rendezvénysorozatot, amely máig tart. Október elsején az egyesületünk rendezvénye fémjelzi a zene világnapját a városban. Az Operagála rendezvényünkre tavaly több mint ezren látogattak el – részletezte.

Kiderült, a baráti kör a Magyar Olimpia Akadémia (MOA) egyik tagszervezete. Az egyesület megbecsült tagjai dr. Fejes András, az első magyar paralimpikon, és Kis Antal gyaloglóolimpikon.

– Gyöngyös várossá nyilvánításának 680 éves évfordulóján rendeztünk az első magyar paralimpikon relikviáiból kiállítást. Javaslatukra nevezte el a képviselő-testület a városi sportcsarnokot dr. Fejes Andrásról – tette hozzá.