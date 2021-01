Gyöngyös polgármestere beismerte, hogy soron kívül kapott védőoltást

Hiesz György, Gyöngyös polgármestere a koronavírus elleni oltás ügyéről a helyi tévének adott interjújában számolt be.

Hiesz György a koronavírus elleni vakcina témájában egyedül a gyöngyösi tévének adott interjút. Ezt azzal indokolta, hogy szerinte háborús helyzet alakult ki az utóbbi napokban körülötte. Elmondta, hogy január első napjaiban egy idősotthon lakóit oltották. Ekkor kapta meg ő és jónéhány más gyöngyösi is az oltást soron kívül.

– Ekkor a szervezők közül valaki téves számot adhatott meg az oltást végző egészségügyi dolgozóknak, mivel több tucat vakcina megmaradt. Összesen másfél órája volt a személyzetnek arra, hogy eldöntse azt, hogy kukába kerül-e a vakcina – mondta a Gyöngyösi Televíziónak Hiesz György.

-Mikor ezzel szembesültek, akkor értesítették a gyöngyösi háziorvosokat, akik pedig az általuk ismert, a körzetükben élő személyeket – magyarázta a városvezető.

Szavai szerint tehát kérték, hogy döntse el szeretne-e oltást kapni és ha igen, menjen a kórházba. Erre mindössze egy órája volt. Elmondta azt is, hogy mivel folyamatosan végzi munkáját, így ki van téve a fertőzés veszélyének. Ezért úgy döntött, ha hívják megy, habár nem regisztrált.

Hiesz György portálunk korábban feltett kérdésére is válaszolt. Elmondta, hogy abszolút az oltás pártján áll, s mindenkit arra biztat, hogy oltassa be magát. Kiemelte, hogy ennek ellenére utólag már okosabb lenne: hibázott amikor döntött és ezért elnézést kér.

A polgármester többször is ellentmondásokba bonyolódott. A riporter kérdésére, miszerint mikor beoltották a polgármestert az egészségügyi dolgozók voltak-e soron:

– Igazából azt, hogy most az oltási sorrendre milyen protokollok vonatkoznak, nem tudom – válaszolja a riporter kérdésére. Néhány perccel később viszont már határozottan beszél az oltási protokollról. Később újra bizonytalan, s a protokoll kidolgozottságát kritizálja.

A polgármester szerint egyébként a gyöngyösi nem egyedi, elszigetelt eset. Bizonyára más városokban is történtek hasonlók. Ugyanakkor kitért arra is, hogy a gyöngyösi kórházból nem szabadna kijutnia olyan szenzitív adatnak, hogy kit mivel oltanak be. Szerinte ennek politikai éle lehet.

Hiesz György a koronavírus tesztgépről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy korábban már többször elmagyarázta, hogy miért hiúsult meg ennek megvásárlása. Kitért arra is, hogy szerinte jó célra használták fel a koronavírus elleni védekezésre szánt alapban összegyűlt összeget: fertőtlenítésre. Továbbá kommentálta azt is, hogy tavaly év végén 14 millió forint jutalmat osztott szét.

– 2019 nagyon jó gazdasági év volt. Optimista költségvetéssel, melyet a járvány miatt módosítani kellett – mondta. Mikor az adóemelés tilalmának híre és az iparűzési adó felére csökkentése szárnyra kapott, akkor mondtuk azt, hogy létszámstop – tette hozzá. – A városházi alkalmazottak, a közintézmények dolgozói kaptak jutalmat. Sokan tavasszal önkéntesként is segítették a védekezést.

Kiemelte, hogy polgármester alpolgármester 2014-óta nem vesz fel jutalmat.