Gyöngyösi háziorvos: baktériumok, vírusok miatt is veszélyes, ha a szökőkútban pancsolunk

Megyénk számos települését ékesítik szökőkutak, ám a nyári kánikulában – főként a fiatalabb korosztályból – sokan fürdőzésre is használják ezeket. Dr. Mangó Gabiella gyöngyösi háziorvos többek közt erre, és más nyári veszélyforrásokra hívja fel a figyelmet .

A szökőkutak vízminőségét nem ellenőrzik, gyakran állatok is pancsolnak benne, szennyeződhetnek porral, talajszemcsékkel, így nagy az esély a fertőzésre. Mégis időről-időre látni olyan gyermeket vagy felnőttet, aki hűsölésre használja ezeket illetve a közkutakat. Biztonsági eszközök, mint például korlát, csúszásgátló lapok sincsenek, mint egy fürdőben, ezért bennük mártózni balesetveszélyes is.

– A kút belső felszínén olyan bevonat egy nyálkás, csúszós réteg alakulhat ki, amit a hagyományos technológiákkal nehéz eltávolítani. A kórokozók elszaporodhatnak ebben, ami egyúttal rejtekhelyként is szolgál számukra a fertőtlenítőszerekkel szemben – hívta fel a figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. A meleg, nyári hőmérséklet szintén elősegíti a mikroorganizmusok elszaporodását.

– A szennyeződésekkel elsősorban hasmenést okozó egysejtűek, baktériumok és vírusok kerülnek a szökőkútba. A fertőződés lehetősége akkor áll fenn, ha a vizet véletlenül lenyelik, vagy nedves kézzel ételhez, arcukhoz nyúlnak. Ezekre a kórokozókra a gyerekek a felnőtteknél még fogékonyabbak – mondta kérdésünkre dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos.

A vízhálózatokon keresztül akár a légkondikban is tenyésző, légiós baktériumként ismert kórokozó is a közterületi csobogókba juthat, s a nyári kánikula idején ott elszaporodhat. A szökőkutak üzemelése közben nagy mennyiségű vízpermet keletkezik, amit könnyen belélegezhet az, aki benne fürdik.

– Az apró vízcseppekkel a legionella a tüdőbe is képes eljutni, és ott gyulladást okozni. A betegség súlyossága az enyhe influenzaszerű tünetektől az akár kétoldali, halálos kimenetelű tüdőgyulladásig is terjedhet, akár csak az új típusú koronavírus. A baktérium legyengült immunrendszer esetén súlyos megbetegedést válthat ki. Egyébként a ritkán tisztított, nem kellően karbantartott klímában is gyakran megtelepszik, hűtsön az lakásban vagy autóban. Elsősorban az idősek, az erős dohányosok és a daganatos vagy immunológiai betegek számára jelent kockázatot, de bárkinél bajt okozhat akinek nem működik jól a védekezőrendszere. Mindenképp azt tanácsolom, hogy ne engedjék a gyerekeket a szökőkutakban pancsolni, ne hagyják őket belenyúlni. Sőt, a felnőttek se merészkedjenek bele – részletezte.

Kifejette azt is, hogy a strandok vize ellenőrzött, ugyanakkor a pandémiás helyzetre tekintettel egy szabadvízi strand talán most a legjobb választás a fertőzések elkerülése szempontjából.

– Ajánlott kerülni a tömeget, a zsúfolt helyeket, ahol sokan megfordulnak. A fürdőhelyek teljes területét ugyanis lehetetlen folyamatosan fertőtleníteni, s jó néhány tárgyat megfogunk az ott tartózkodásunk alatt. Mindig tartsunk a kezünk ügyében fertőtlenítőt, legyen gyakori a fél perces, szappanos kézmosás. Tartsuk be a kötelező távolságot a vízben is, hiszen az úszás közben kifújt levegővel könnyen átadható bármilyen betegség. Egy ritkábban látogatott, természetes közeg vagy partszakasz jóval sterilebbnek, biztonságosabbnak mondható most, s kifejezetten igaz ez a folyóvizekre – hívta fel a figyelmet a doktornő.