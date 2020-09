Gyöngyösi karitász: problémát megoldani nem tudnak, de segíteni igen

Gyöngyösön a ferences karitász idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. Prokai Istvánné, az Alsóvárosi Ferences Plébánia karitászcsoportjának vezetője beszélt a mindennapjaikról.

Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek köztünk. A róluk való gondoskodás a jelenkor emberének is kötelessége. A szeretettel fordulás mások felé korlátlan lehetőség egy jótékonysági szervezetnél. A segítségnyújtáshoz már behatároltak a eszközök, mert a helyi karitász is adományokból tartja fenn magát. Vannak pályázati lehetőségek is, az elmúlt két évben jónak mondható összeget kaptak.

– Évente kétszer, advent és nagyböjt idején van nagy adománygyűjtési akció, ezekbe bekapcsolódunk – mondja Prokai Istvánné. – Tartós élelmiszereket gyűjtünk, és becsomagolva eljuttatjuk a rászorulóknak. Mindig vannak jó emberek, akik adakoznak. Sajnos, kevés a helyünk a tárolásra, de ha az igények meghaladják a kapacitásunkat, akkor az egri központunk segít.

Tavasszal a készletek feltöltése után következett a karantén időszaka. A csoport tagjai egyre többen szépkorúak, veszélyes lett volna a szeretetcsomagok házhoz szállítása.

– Hatvan-hetven csomagot készítünk, igyekeztünk a fiatalabbakat mozgósítani – folytatja Prokai Istvánné. – Erik atya vállalta magára a kézbesítést és minden mást, amit egyébként mindig mi végzünk, például csekkbefizetést vagy gyógyszerkiváltást. Nyáron igyekeztünk szétosztani mindent, de most megint kezdődik a járvány. Nagy szükség lenne fiatalokra a csoportban.

A járvány miatt az egyik legfontosabb kapcsolatuk is szünetel, a helyi idősotthonban újra látogatási tilalom van.

– Kéthetente látogattuk az otthont, együtt imádkoztunk, énekeltünk, beszélgettünk a lakókkal. Reméljük, mielőbb újra tehetjük, mert egy simogatás is csodát képes tenni. A családsegítő szolgálattal is szoros a kapcsolatunk. Ehhez nekünk is töltődnünk kell időről időre. Szeretünk kirándulni, lelki gyakorlatokra járni. Tudjuk, a legjobb helyen vagyunk, mert jónak lenni jó – vallja Prokai Istvánné.