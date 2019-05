Gyöngyösön is rengetegen szavaznak

A mátraaljai városban és a térségben is délig többen mentek el szavazni, mint öt évvel korábban.

Délelőtt 11 órakor a gyöngyösi VI. számú választókörben, ahová az átjelentkezők is érkeznek 22 százalékos volt a részvételi arány – tudatta portálunkkal Horváth Imréné. A belvárosi szavazókör számláló bizottságának elnöke elmondta azt is, hogy folyamatosan érkeznek a szavazók, kisebb sor is kialakult már, de nem kellett a délelőtt folyamán hosszasan várakozni. A tíz órási mise után kicsit talán többen érkeztek, osztotta meg portálunkkal a tapasztalatát. Egyébként ebből a szavazókörből indult útjára a reggeli órákban a mozgóurna is, amelyet a városban huszonhat helyre vittek el, többek között a helyi nyugdíjas otthonba is. Délután pedig Kékestetőre mentek a mobil-szavazódobozzal, tájékoztatott a bizottságvezető.

Nagy Éva már reggel leadta szavazatát, azt mondja, nemcsak joga, hanem kötelessége is van az állampolgároknak, amellyel élni kell.

– Azt szoktam mondani, hogy addig, amíg nem megy el valaki szavazni, addig ne is panaszkodjon. Most a távolabb élő menyemet hoztam el a zeneiskolai szavazókörbe, mert ők nem itt élnek, de kérték, hogy itt szavazzanak, mert tudták, hogy ezt a hétvégét Gyöngyösön töltik – árulta el a doktornő.

Csaba Ferenc és felesége, Csaba Ferencné sem hagyta ki még sosem a voksolást, azt mondják, azért jönnek el most is szavazni, hogy Magyarországnak és az embereknek is jobb, biztonságosabb élete legyen.

Ungár Ferencné szerint csak az unión belül van élet, ezért úgy gondolta, kötelessége szavazatával is ezt erősítenie. – Az országnak anyagi érdeke fűződik az unióhoz és bízom abban is, hogy egyszer tényleg európai országgá fogunk válni a joggyakorlatok tekintetében is.

Vidéken is rendben zajlott a szavazás. Markazon délig a részvételi arány a I. számú választókörben 24 százalékos volt. Szekrényes Tamásné, a számlálóbizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy a szavazás rendben zajlik, a legtöbben 9 és 11 óra között érkeztek. Addig 165 helyi lakos tett ikszet a papírra, az ott jogosult 682 szavazóból.