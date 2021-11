Gyöngyösön is sorra veszik fel az oltást az akcióhéten

A gyöngyösi Bugát Pál Kórház és Rendelőintézetben is többen felvették a koronavírus elleni védőoltást az akcióhét első napjaiban.

A kormány Facebook-oldalán kedden tett közzé egy videót a gyöngyösi kórházban tapasztaltakról. „A két nagyfiam keresztülment rajta. Ők fiatalok: 30, 45 évesek, nagyon elkapták. Egyikük kórházba is került. Nem voltak beoltva” – olvasható az egyik megszólaló érve.

Weisz Péter, az intézmény főigazgatója azt mondta: sokan érkeznek első oltásra, de talán még többen harmadik oltásra, hiszen már sokan megkapták. „Mi annak örülünk, ha jönnek, akár elsőre, akár harmadikra” – jelentette ki, hangsúlyozva: „az oltás a megoldás”.

A videóban egy férfi elmondta: ő a harmadik oltásra jelentkezett. Viszonylag gyors és fájdalommentes volt – utalt tapasztalataira, és azzal érvelt, hogy az ünnepeket a családjával akarja tölteni, és hogy egymást ne betegítsék meg, úgy gondolta, jobb, ha beoltatja magát.

Egy fiatal nő arról számolt be, őt az édesapja – aki már megkapta a harmadik oltást is – vette rá, hogy oltassa be magát. Megjegyezte, legfőképpen családja, kisfia miatt gondolta úgy, ez a legjobb döntés. Egy másik fiatal férfi azt mondta, bár őt a munkáltatója vette rá az oltásra, már ő is úgy látja, szükséges a védőoltás. Elmondta, hogy egy ismerőse is rövid időn belül meghalt a koronavírus következtében.