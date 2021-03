Gyöngyöst is elérte a pénteki havazás (fotók)

Pénteken több helyen is előfordulhatnak futó záporok, hózáporok, néhol akár az ég is megdörrenhet, apró szemű jég is eshet.

Ezt ne hagyja ki! XXI. Század Intézet: az oltásellenesség a baloldal súlyos baklövése (videó) Ahogy arról korábban beszámoltunk, péntek reggel havazott a Mátrában. Ezt követően pedig nem sokkal Gyöngyöst is elérte a havazás, ami ugyan rövid ideg tartott, de annál intenzívebb volt. Mint azt megírtuk: pénteken a napsütést gyakran zavarhatják gomolyfelhők, több tájegységünkön is előfordulhatnak átmeneti jelleggel futó záporok, hózáporok, néhol akár az ég is megdörrenhet, apró szemű jég is eshet. Az északi-északnyugati szél északkeleten élénk lehet, de a záporokat, hózáporokat is kísérhetik élénk, erős lökések. Délután 3 és 8 Celsius-fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szombatra virradóan több helyen elfordulhat havazás, hózápor, helyenként pára-, ködfoltok képződnek. Napközben ismét számítani kell záporok, hózáporok kialakulására, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A legtöbb napsütés északkeleten várható. Nyugaton megerősödik az északi szél. Kora reggel mínusz 8, 0, délután 2-8 fokra számíthatunk. Vasárnap napos, de többfelé szeles idő várható. Számottevő csapadékra nem kell számítani. Hajnalban mínusz 9, mínusz 1, napközben 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A Mindmegette húsvéti ajánlata Készíts húsvéti kalácsot Szabi, a pékkel!