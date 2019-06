Gyönyörű látvány a napsütötte egri vár (fotókkal, videóval)

A hosszú hétvégére beköszöntött a napsütéses, nyári időjárás. Ennek apropóján ezúttal az egri várat látogattuk meg. A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki ismeri hazánkban a várat, és az 1552-es eseményeket.

A megyeszékhelyen az egyik legnevezetesebb látnivaló kétségtelenül az egri vár, amelyhez fűződő leghíresebb történelmi esemény az 1552-es ostrom, amikor a várvédők Dobó István kapitány parancsnoksága alatt visszaverték az Oszmán Birodalom túlerőben lévő seregét.

A hősies helytállással Eger és az egri vár legendája megszületett, s ennek tiszteletére minden nap 15:52-kor ágyúlövés dördül el a várban, és ezt a diadalt ünnepeljük minden év augusztusában a Végvári Vigasságok történelmi fesztivállal is.

A vár számos meglepetéseket tartogat, a vendégek ellátogathatnak a régi püspöki palotába, az Egri Képtárba és a Dobó István Vármúzeumban is, ahol pedig számos kiállítás is megtekinthető.

Ahogy arról korábban már beszámolunk, néhány éven belül újjászületik az egri vár, mintegy kilencmilliárd forintból újul meg hazánk egyik leglátogatottabb műemléke. A vár Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megvalósuló fejlesztésének áprilisi alapkőletételi ünnepségén elhangzott, Eger történetében fénykor a jelenlegi várfejlesztés.

A program keretében megújul a déli kapu bejárata, biztonságosabbá teszik a lépcsőt és a járdát is, valamint ugyanitt egy nagy befogadóképességű fogadóépületet is kialakítanak, ebben lesz jegypénztár, információs pult, valamint biciklitároló is. Megtörténik a Varkoch-kapubástya XVI. századi állapotát idéző teljes rekonstrukciója, amelynek keretében egy eredeti szerkezű felvonóhidat is építenek. Egy, a modern kor igényeit kielégítő látogatóközpont létesül a délnyugati ágyúdombban, amiben lesz vetítőterem, információs pont, baba-mama szoba, ajándékbolt, és csomagmegőrző is.

Korábbi írásunkban összeszedtünk 13 okot, amiért érdemes Egerbe látogatni. Kattintson rá, hátha sikerül pár ötlettel gazdagodnia, ha itt jár. A vár egyébként mindig is sokakat vonzott, nem véletlenül találtunk rá pár gyönyörrű fotóra a régi képek tárában, a Fortepan-on.

Ezen az 1932-es felvételen egy látkép található a várból, jobbra a Főszékesegyház.

A vasúttal kettévágott vár a Zárkándy bástyánál a 30-as évek végén.

1939-es látkép a várból. Balról a Líceum és a Főszékesegyház, jobbra a Minorita templom a Dobó István (Kossuth) téren.

1960-ban ar Várkapu. A falon az Eger vár védői című dombormű.

Püspöki palota a várban a 70-es években.