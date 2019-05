Gyorsan megkerülnek Heves megyében az eltűnt fiatalok

Minden eltűnt személy pótolhatatlan űrt hagy maga után. Ha kiskorúról van szó, ez fokozottan igaz. Megyénkben szerencsére akik eltűnnek, meg is kerülnek. A rendőrség minden esetben lép.

Országszerte vasárnap este immár kilencedik alkalommal rendezték meg az Ezer Lámpás Éjszakája jótékonysági programot, melynek célja felhívni a figyelmet az eltűnt gyermekekre, és segíteni őket abban, hogy hazataláljanak. Idén az egyik kiemelt helyszín Eger volt, ahol a Dobó téren este hat órától könnyűzenei koncertek követik egymást.

Az akció kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy megyénkben hogy alakult az elmúlt időszakban az eltűnések aránya. Válaszokért a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, ahol Kocsis Irén Mária rendőr alezredes, a bűnmegelőzési alosztály vezetője segített eligazodni a témában. Elmondta, hogy 2018-ban 455 körözési eljárás indult megyénkben a 18 év alatti, eltűnt fiatalok ügyében. Mielőtt bárki azt gondolná azonban, hogy ennyi gyerek fordított hátat az otthonának és tűnt el nyomtalanul, mindenkit megnyugtatunk, hogy erről szó sincs. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen esetek 98 százaléka olyan, a családjukból kiemelt, intézeti nevelésbe vett gyermekekre vonatkozik, akik a számukra kijelölt lakásotthonból engedély nélkül távoztak el, nem érkeztek vissza időre, s így tartózkodási helyük átmenetileg ismeretlenné vált.

– Minden egyes esetet komolyan veszünk és a szigorú eljárási rend – 2013. évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról – szerint elrendeljük a körözést. Hozzáteszem, most körülbelül húsz olyan fiatalkorúról beszélünk, akik rendszeresen „hazaszöknek” családjukhoz, illetve élettársukhoz. Ezeket a fiatal embereket, a családi, rokoni kapcsolataikat általában jól ismerjük, hiszen jegyzőkönyv készül minden eltűnésről, illetve az ezt követő eljárásról. Természetesen minden alkalommal tájékoztatjuk a gyermekvédelmi jelzőrendszer intézményeit, például a gyámügyet is. Az esetet akkor zárjuk le, ha a kiskorú megkerült, és visszaszállítottuk a számára kijelölt intézménybe. Általában nagyon rövid időn belül megkerülnek ezek a fiatalok, s olyan is előfordult már, hogy ők maguk kérték a rendőröket, hogy szállítsák vissza őket a lakásotthonba – összegzi a szakember a tapasztalatokat.

Szerencsére nagyon ritka az az eset, amikor az eltűnt ember nem kerül elő, vagy bűncselekmény áldozata lesz. Természetesen egy ilyen eset is sok, ezért a megelőzésért mindent meg kell tenni. Elsősorban megtanítani a szülőknek, pedagógusoknak, nevelőknek és a fiataloknak az őket fenyegető veszélyhelyzetek felismerését, a megelőzés, a védekezés, segítség lehetőségeit. A rendőrség több olyan komplex programot is indított, amelyekben a korosztályokhoz igazodóan feldolgozhatóvá válnak a biztonsággal kapcsolatos legalapvetőbb ismeretek, a közlekedéstől az internethasználatig.

Természetesen ezekről a témákról otthon a családban legalább ugyanilyen fontos beszélgetni, a legalapvetőbb magatartási szabályokat, a veszélyek elkerülését szolgáló ismereteket napirenden tartani. Akkor lehetünk igazán sikeresek ebben, ha mi magunk is betartjuk azokat a szabályokat, amelyeket gyermekeinkkel szeretnénk betartatni. A példamutatás a leghatékonyabb nevelőeszköz.