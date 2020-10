Ha a polgármesteren múlik, nem unatkoznak a herédiek

Szépítsünk községet, építsünk közösséget! mottóval hirdette meg programját Ilkó-Tóth András, az egy éve megválsztott herédi polgármester.

A település leglátványosabb eleme a – miként a helyiek nevezik – herédi közösségi hely, melynek élete ezen a nyáron látványosan beindult. A vírusfenyegetettség ellenére is hamar népszerűvé vált.

– Művelődésszervezői végzettségemnél fogva is rendkívül fontosnak tartom, hogy a helyiek a szabadidejüket hasznosan töltsék el. Művelődési házunk programjait ehhez próbáljuk igazítani. A bálás ruhavásárok helyett miden korosztálynak szervezünk programokat – mondta a település első embere. – Kiemeltem foglalkozunk a gyermekek és az idősek közösségi szellemének fejlesztésével. Olyan nyitott teret szervezünk, ahol a programok találkoznak az emberek igényeivel. Lakhelyünk adottságainak köszönhetően ezek jelentős részét a szabadba is kivisszük, így a kultúra találkozása a természettel még sajátosabb közösségépítő légkört teremt.

Ilkó-Tóth András közölte: új ötletekben nincs hiány, a napokban például egy kiskönyvárat adnak át.

– Az olvasás szeretete és a generációk közti érzékenység megalapozása a lényeg. Fontosnak tartjuk azt is, hogy helyi értékekkel töltsük meg a színpadot, teret adjuk a tehetséges fiataloknak, időseknek egyaránt. Nagyon jó látni, hogy a programokon olyan emberek elegyednek szóba egymással, akik korábban elmentek a másik mellett. Ezért is megéri dolgozni, szervezni – mondta.

A polgármester segítője a fentiekben Romacsek Laura Fanni közművelődési előadó.

– A kezdeményezés célja új közösségek létrehozása és a régiek újraalakítása. Fontosnak tartjuk, amellett, hogy jól érezik magukat az emberek, hasznosan töltsék szabadidejüket. Már elértük, hogy a gyerekek nem azért járnak be a művelődési házba, hogy számítógépezzenek. Egyre többen kölcsönöznek könyvet, sok az új beiratkozó. Sok időt töltenek itt az iskolások, sőt, az óvodások is. Ők könnyen foghatók a programok legtöbbjére. Nagy érdeklődést mutatnak a kreatív és mozgásos foglalkozásokra – tájékoztatott.

A községben a nagyobb iskolások és a fiatalok számára nincs túl sok szórakozási lehetőség, ezért igyekeznek olyan programokat is szervezni, ami e korosztály érdeklődését is felkeltheti. Nagy örömükre az őszköszöntő rendezvényen sok fiatal is részt vett, akár segítőként, akár versenyzőként a főzőversenyen. Emellett július közepén újra összeállt a baba-mama klub, ami azóta kéthetes rendszerességgel működik. Nyár végén pedig létrehozták a Herédi Idősek Klubját, ami minden második pénteken tölti meg élettel a művelődési házukat. Lelkesen vesznek részt rajta a község szépkorú lakosai, ami nagy öröm a szervezők számára, jelezve, hogy jó úton járnak.