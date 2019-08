Háborúban használt motorkülönlegességeket állítottak ki Nagyvisnyón

A lovak után egy ideig az oldalkocsis motorkerékpárok is főszerepet kaptak a háborúkban, ma már őket is lecserélték.

Restaurált és pajtaállapotú, háborúkban használt motorokat állít ki a Military Motor Museum Egyesület Nagyvisnyón, a Fő út 6. szám alatt. Vasárnap nyílt napot is tartottak, amikor a helyiek ingyen nézhették meg a kiállított kéttucatnyi járművet, amelyek között nem csupán katonai járművek voltak, hanem a szocialista motorgyártás – valamint a házi barkácsolás – ikonikus darabjait is felvonultatta.

A vendégeket hol Hézser Péter alapító, hol pedig a nagyvisnyói Fónagy Bence kalauzolta az udvaron és a szobákban, közben érdekes történetekkel, műszaki jellemzőkkel gazdagítva az ismerteket. Hiszen a kiállított darabok nem csupán önmagukban, hanem történetükkel együtt érdekesek. Így tudhatta meg a betévedő, hogy az öbölháborút megjárt motorokat egy sivatagba ásott gödörbe selejtezték le, de a Nagyvisnyón látható 500 köbcentis Harley-t egy brit tiszt hazavitte, később egy aukción értékesítette. Egy másik, világháborús Harley-val a szocializmus évtizedeiben tulajdonosa Csehszlovákiában szeretett volna kirándulni, ahol azonnal kémgyanússá vált a hatóságok szemében. A sivatagi színre festett, Afrikában szolgált, jelenleg még hiányos Puch Steyrből Ausztriában sem nagyon maradt példány. A lőszerszállító utánfutó kereke is eredeti: a gumi az 1930-as évek óta sem repedt meg és őrzi az akkor belefújt levegőt.

– Az egyesület többnyire pedagógusokból áll. A szünetben húsz éve nyaralunk Nagyvisnyón, ezt pedig egybekötöttük a hobbival. Itt megfelelő a hely arra, hogy bemutassuk a motorokat, hiszen van turizmus, míg Szigetszentmiklós inkább a dugókkal kerül a hírekbe – mondta Hézser Péter, aki több tagtársával együtt a Csonka János Szakközépiskola tanára, szakoktatója, de korábban 19 évig dolgozott a szakmában, többek közt németországi restauráló-műhelyben. Egyébként a diákokkal is szoktak régi motorokon dolgozni.

Elárulta, gyerekkoruk óta foglalkoznak oldalkocsis motorokkal, annak idején nem volt kocsijuk, abban utazott a család, s „úgy maradtak egy kicsit”. Az ő gyűjtési mániája 14 éves korában kezdődött, szeretett volna Harley-t, de nem volt pénze a Heritage Softailre, így egy Izsből készítette el a sajátját. Külön büszke volt a henger nyomásáról működtetett légkürtjére, amilyet azóta sem látott. Mire viszont elkészült, már hat motorja volt. Az egyesület 41 motorja közül 20-25-öt állítottak ki, a többi restaurálás alatt áll.

– Az 1930-as évek végétől kezdve a szocialista érán keresztül 1986-ig vannak kiállított motorjaink. A motorkerékpárokat már az első világháborúban is használták hadi célokra, de a lovak akkor még fontosabbak voltak. A második világháborúban főszerep jutott nekik, főképp az oldalkocsisoknak, meg tudták oldani, hogy minkét kerék hajtott legyen, és sokkal jobb terepjáró képességei lettek, mint egy autónak. Szerepet játszottak még az öbölháborúban is, de manapság kimentek a divatból, a feladatait kisebb terepjárók vették át – fejtette ki Hézser Péter.

A gyűjteményben ott vannak a Magyar Honvédség nemrég leselejtezett futár ETZ MZ-i, minden kiegészítővel. Már ezek is elmúltak harmincévesek. Hézser Péter kifejtette, nem sok motort vonultatnak föl, de ikonikus darabokat állítottak ki, próbáltak lefedni minél több országot. Kisebb motorok nem szerepelnek a gyűjteményben, inkább a nagy oldalkocsisokra koncentráltak. Így vannak kizárólag a szovjet hadseregnek készült típusok, például egy 750 köbcentis boxermotor, vagy egy szovjet frontra szánt Zündapp, működő lábfűtéssel. A járműveket igyekeztek úgy bemutatni, ahogyan évtizedekkel ezelőtt rájuk leltek, a többség működőképes is. Vannak katonai biciklik is, az egyesület Szarvaskőn külön kerékpáros kiállítást szeretne majd létrehozni. A kicsit háborús körülmények közt nyílt motormúzeum augusztus 20–21. zár erre a szezonra.