Háborús hőseikre emlékeztek a falvakban

Csak páran tértek haza családjaikhoz a doni csatából.

Sokéves hagyomány, hogy a pétervásárai járás több településén is megemlékeznek a magyar történelem egyik legnagyobb katasztrófája, a doni csata áldozatairól. Hetvenhat éve, az 1943. január 12-én kezdődött urivi áttörés volt az első napja a 2. magyar hadsereg tragédiájának, melynek során több mint százezer embert veszítve vonult vissza. A Don-kanyarbeli harcok hősei előtt idén is fejet hajtottak a katonautódok, az áldozatok hozzátartozói.

Váraszón a péntek délután tartottak megemlékezést a templomkertben lévő hősi emlékműnél. Mint azt Vincze Ferenc polgármestertől megtudtuk, itt csaknem negyven áldozata volt az I. és a II. világháborúnak. Rájuk koszorúzással s az azt követő szentmisével emlékeztek a helybeliek.

Mátraderecskén szombaton délelőtt hajtottak fejet az áldozatok emléke előtt a világháborús emlékműnél, ahol a magas rangú tiszteken kívül részt vettek azok a hozzátartozók, hadiözvegyek is, akik férjüket, édesapjukat veszítették el.

Dr. Koller József dandártábornok mondott ünnepi beszédében azt emelte ki, hogy a hős elődöket a hazaszeretet vezérelte, ugyanúgy, mint a most katonai szolgálatot teljesítő utódokat. Hangsúlyozta, ez elmúlt években az állomány tagjai azt érzékelik, hogy nő társadalmi és anyagi megbecsülésük, s a haderőreform részeként technikai eszközeik is korszerűsödnek, gyarapodnak. Az elmúlt évben például 36 új helikopterrel gazdagodott a légierő, amelyek a lakosság biztonságát is szolgálják, hiszen bármikor bevethetők akár természeti katasztrófák idején is. Ezt követően koszorúkat helyeztek el.

Tavaly ugyanitt emléktáblát is avattak, Fónad István előtt tisztelegve. A helyi születésű fiatalembert 24 évesen az akkori egyik legmagasabb katonai elismeréssel, Arany Érdemrenddel tüntették ki helytállásáért, ám nyolc nappal később hősi halált halt. A faluból több mint tucatnyian vettek részt a doni csatában, s csak páran tértek haza, a többiek elhunytak, nyomtalanul eltűntek.

Erdőkövesden szintén szombaton elevenítették fel a fájó emlékeket és tisztelegtek a hősök előtt a község központjában álló emlékműnél. A déli megemlékező szentmisét Fehér Róbert plébános celebrálta. A község központjában lévő emlékműnél zajló megemlékezésen felvonultatták a történelmi zászlókat, majd katonai tiszteletadás mellett Dr. Koller József dandártábornok, a szolnoki helikopterbázis parancsnoka mondott ünnepi beszédet.

Az ünnep méltóságát emelő zenét – az előző évekhez hasonlóan – Mátraderecskén és Erdőkövesden is a szolnoki helikopter bázis katona zenekara szolgáltatta, Molnár János őrnagy vezetésével. kepszöveg: Mátraderecskén is fejet hajtottak a háborús áldozatok emléke előtt.