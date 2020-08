Habsburg Ottó is volt vendége az egri Senator-háznak

Talán sohasem ­foglalkoztak annyit a Senator-házzal, mint az elmúlt hónapban, amikor az értékesítése vitát kavart. Eger ikonikus épületének igen régre visszanyúló története van, és az utóbbi harminc évben rengeteget tett a város hírnevének öregbítéséért.

A közel háromszáz éves Dobó téri ingatlant szinte minden megyeszékhelyen élő ismeri és a turisták kedvelt célpontja is, így nem meglepő, hogy sokan félnek, mi lesz a sorsa a kedvelt épületnek.

Ahogy arról elsőként beszámoltunk, Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere nyílt versenyeztetés útján el kívánja adni az önkormányzat tulajdonában álló Dobó téri ingatlant.

A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri rendelettel sokan nem értenek egyet a városban, a Fidesz–KDNP egri képviselői petíciót is indítottak a Senator-házért. Oroján Sándor, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a júliusi rendkívüli közgyűlésen előterjesztésben indítványozta a polgármesteri határozat hatályon kívül helyezését, ezt azonban a képviselők nem szavazták meg.

A polgármester ígérete szerint az eladás után is megtartja funkcióját az ingatlan, mely Badacsonyiné Bohus Gabriella, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnökének és Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnökének javaslatára az egri értéktárba is bekerült.

A kis Dobó tér meghatározó épületének történetéről Badacsonyiné Bohus Gabriella mesélt portálunknak.

Az épületet már 1727-ben is értékesítették, ekkor a rác Szabó Simon eladta Boldogi György felcsernek és borbélynak kilencven forintért. A török utáni időkből ez a ház Eger egyik legkorábbi polgári építménye. A házat közel száz éven át a Boldogi család birtokolta, majd 1815-ben árverésen eladták, és bár nagy összeget ígért Tury Tamás, a ház végül Szvetics András városi szenátoré lett, aki öt forinttal többet adott érte. Az épület 1851-ig Szvetics András tulajdona volt, majd 1887-ben és 1922-ben is tulajdonost váltott. 1952-től állami, 1993 óta önkormányzati tulajdon.

– A Hotel Senator-ház épületének patinás múltja mellett szellemiségével őrzi a város lelkületét, belső hangulatával, régi bútoraival, berendezéseivel, a XVIII. és XIX. század tárgyi emlékeivel szinte már múzeumnak számít, melyeket a házban bemutatkozó művészek felajánlott alkotásai, az elmúlt száz év Egert ábrázoló és egri vonatkozású térképei egészítenek ki – mondta Badacsonyiné Bohus Gabriella.

Hozzátette, itt hozták létre az első Dobó István téri teraszt, az első télikertet és a Senator-ház nyitotta a városban az első adventi sátrat 1995-ben. A szakmai különlegességek mellett számos kulturális rendezvényt szerveztek az épület falai között. A Senator-Ház kedvelt találkozóhelye az egrieknek, rendezvényeivel olyan kultúrát teremtett, amely összehozza a művészeteket kedvelő embereket. Olyan programok is megvalósultak itt, amelyekbe nemcsak az egriek, hanem az ország jeles színészei, művészei is bekapcsolódtak.

Több híresség is megfordult itt, vendégül látták Habsburg Ottót és fiát, Györgyöt, Erdő Péter bíborost vagy éppen Puskás Öcsit is.

Kiállítások színhelye volt a Senator-ház, festőket, grafikusokat, szobrászokat akiknek alkotásaival és magukkal a művészekkel is találkozhattak a rendezvények látogatói, mint például Macskássy Izolda, Debreczeni Zsóka – Pelcz Zoltán házaspár, Darabont Tamás, Ádám Júlia, Császár Attila, Korompai Margó, Nagy Ernő, Csendes László, Oskóné Bódi Magdi, Kátay Mihály, Rostás Bea, Pusztai Ágota, Pataki János, Komáromi Kata vagy a Blaskó testvérek tárlata.

Színészek, írók, előadók, énekes művészek, újságírók is hozzátettek a hely történetéhez. Törőcsik Mari, Szi­lágyi Tibor, Gyurkovics Tibor, Hernádi Gyula, Hernádi Judit, Boncz Géza, Schäffer Erzsébet, Kállay Bori, Szent Martin, akiknek előadásait élvezhették az odalátogatók.