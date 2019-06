Halálos pókok bújtak elő egy banánból Hevesben

A banánpókoknak a csípése halált is okozhat.

Ha­tal­ma­sat si­kí­tott ijed­té­ben egy nő, aki egy Heves me­gyei bolt­ban a napokban ba­nánt vá­sá­rolt, majd ott­hon azt vette észre, hogy va­la­mik mász­nak ki a gyümölcsből – írja Ripost.hu. A nő párja rohant be a sikolyra, majd azonnal kidobta a banánokat a kertbe.

– A legnagyobb közösségi oldalon írt nekem a hölgy – mesélte az esetről a lapnak Both Zoltán. Az állatbefogó szerint gyaníthatóan nemrég kikelt banánpókok lehettek a kis élőlények, melyek kibújtak a banán héja alól. A szakember szerint nagy szerencséje volt a családnak, ugyanis a banánpókoknak a csípése halált is okozhat. Ez az állat Dél- és Közép-Amerikában honos. 10-12 centisre is megnőnek. Csípése égő érzést, hányingert, lázat, sőt szívelégtelenséget is okozhat, de 20 kg alatti gyermekeknél és időseknél akár halált is. A szakember szerint az utóbbi időben egyre több állatot hurcolnak be élelmiszerekkel és egyéb cikkekkel.

