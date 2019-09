Hálát adtak a jó termésért Egerszóláton

Jótékony célt is szolgált idén a fesztivál.

Kitűnő helyi borokkal, és megannyi finom falattal várták a vendégeket a falu legnagyobb rendezvényére szombaton. A XXII. Olaszrizling Fesztiválra ismét rengetegen látogattak el, pláne, hogy idén jótékony célokat is szolgált a rendezvény. A falut is sújtotta a júniusi villámárvíz, rengeteg otthont öntött el az ár, volt akinek ideiglenesen ki is kellett költöznie a házából. Ezért az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend borászai felajánlották, hogy a fesztivál bevételét az árvízkárosultak javára fordítják.

A rendezvény a szokottakhoz híven ismét szüreti felvonulással indult, a népes menet a templomba vonult, ahol hálát adtak az idei termésért, s meg is áldották azt. Ezután ebéd következett, ínycsiklandó helyben készült finomságokkal várták a vendégeket. A remek hangulatról közben helyi valamint vendég hagyományőrző csoportok gondoskodtak, volt tánc és nótákból sem volt hiány. A délutánt operett gála színesítette, és kihirdették a főzőverseny eredményeit is, a programot pedig koncert, majd utcabál zárta.