Hallgasson zenét, nézzen filmet a repülőgépen!

Végre! Egy repülőgép társaság, amelyik nem kikapcsoltatja az utasokkal a mobiltelefonjainkat, hanem éppen arra ösztönzi őket, hogy kapcsolják be és egy alkalmazás letöltésével élvezzék az út alatt a társaság médiagyűjteményének kínálatát. Tehát válogassanak a filmek kínálatából, hallgassanak zenét, játsszanak. Jó lenne, ha a következő okos fejlesztés a repülés előtti iszonyú tortúrában nyújtana segítséget. Hogy ne kelljen órákkal korábban kimenni a reptérre, a különböző ellenőrzési pontokon hosszan sorban állni, vagy a magassarkú cipőt levenni. Az pedig egyelőre még csak álomszerű, hogy egy alkalmazás be is pakoljon a bőröndbe.

