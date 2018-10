Hamarosan felújítják az Arany János utcát Hatvanban

További közterületeket is rendbe tesznek.

A város önkormányzata pályázatot nyújtott be az Arany János utca felújítására, s a Belügyminisztérium 30 millió forintos támogatásban részesítette a beruházást. Az útfelújítás önrésze több mint 41 millió forint. Az utat teljes hosszában, a Rákóczi és a Teleki út között teszik rendbe, a tervek szerint októberben és novemberben.

Gyakorlatilag teljes rekonstrukcióról van szó, mivel a hat méter széles burkolatra új aszfaltszőnyeg kerül, beleértve a buszöblöket és az útcsatlakozásokat is. A munkák során a rossz állapotú kiemelt szegélyt és a megsüllyedt szennyvíznyomvonalat is kijavítják, a közműszerelvényeket pedig szintre emelik. A csapadékvíz-elvezetés javítása érdekében három átereszt is beépítenek. A megújult Arany János utcát a előreláthatólag még az ősszel átadják.

A polgármester közlése szerint azonban ezzel még nem ér véget az idei útrekonstrukciók sora. A Knézich utcára 14,4, a Báthory utcára ugyanennyi, míg a Mártírok ­útjára 18,7 millió forintot fordítanak. Ezek felújítására is a közeli hetekben kerül sor. Horváth Richárd elmondta: ebben az évben összesen több mint 140 millió forintot költöttek útfelújításokra, s jövőre is folytatódik a közterületek rendbetétele.

Szintén a fejlesztések sorát gyarapítja, ha az elképzeléseknek megfelelően felújíthatják Liszt Ferenc Vasutas Művelődési Házat, ami pályázati támogatásból valósulhat meg. Mint megtudtuk, sikeres kandidálás esetén hozzáépítenének egy épületrészt a az újhatvani Dalihoz, s a későbbiekben ideköltözhetne ennek a városrésznek a fiókkönyvtára is.

