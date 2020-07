Hamarosan új funkciót kap a régi siroki épület

A volt parókia épületétől indul majd a túra: négy gyalogosútvonalat alakítanak ki.

A napokban megkezdődött a tanösvényes pályázatban szereplő központi épület, – a volt parókia, később könyvtár – épületének teljes felújítása. Érdekesség, hogy a falu központjában lévő épületben az elsődleges fal- és régészeti kutatások során befalazott nyílászárókat fedeztek fel, illetve XVIII. századi századvégi falfestések nyomára bukkantak – tudtuk meg Tuza Gábortól, a község polgármesterétől. Elmondta, a régészek útmutatását figyelembe véve verik le a vakolat egy részét, víztelenítik a falakat s bontják el a használaton kívüli külső kéményt.

Az épület új funkciót kap. Állandó és időszaki kiállítások, információs központ, ajándékbolt és egy szociális blokk kap itt helyet. A padlástérben egy későbbiekben kialakítandó közösségi teret szeretnének létrehozni. Az épület előtt lévő park is megszépül. Korábban arról is beszámoltunk lapunkban, hogy Sirok és Szajla között négy különböző hosszúságú és tematikájú gyalogos útvonalat alakítanak ki az elkövetkező hónapokban. A községi önkormányzat konzorciumban Szajla helyhatóságával nyújtott be pályázatot a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívásra, Interaktív séták a Tarna mentén címmel.

Ennek célja a települések turisztikai vonzerejének növelése, a látogatók szemléletformálása, a helyi értékek megismertetése. Sirok több mint 203 millió, Szajla község pedig ötvenmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült a cél megvalósítására. A tanösvény mindkét településen két részre bonthatóan valósul meg, egy-egy fogadóépület kialakítására és a tanösvény állomásainak kialakítására lesz lehetőség. Sirokban három, míg Szajlán egy ösvényt terveznek. Ezek célja a két település természeti és kulturális értékeinek bemutatása, valamint felhívni a figyelmet az ember és a természet kapcsolatára, a tájépítészetre és a helyi mesteremberek építészeti munkájára.

Az ösvények mentén információs táblák adnak majd tájékoztatást az élővilágról, a települések történelméről, a helyi nevezetességekről, építészeti sajátosságaikról. Ezeket különböző helyeken állítják fel, s interaktív módon működnek majd.