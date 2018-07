Hangos fecsegéssel, botrányos tettekkel vonták magukra a figyelmet

Ilyenekre egy paraszt-suhancz is képes volna, csakhogy bocskoros apjától tanult egy kis illedelmet.

BUZOGÁNY. HUMORISTIKUS ÉS SATYRIKUS LAP. MEGJELENIK MINDEN NYOLCZADIK NAP. 1867. DECZEMBER 26.

Buzogányütések.

– Van a többi közt néhány olyan tagja is az egri jogakadémiának, kik minden áron magukra akarván vonni a közfigyelmet – nyilvános helyeken szemtelen magukviselete által iparkodnak föltünni. S valóban a mult héten egyik színi-előadás alatt célt értek, amennyiben folytonos, hangos fecsegés, illetlen és botrányos tettek s a közönség iránti kimélytelenség miatt csakugyan nagy feltünést okoztak, az az: mindenki megvetőleg és boszankodva nézett rájok. – Bizony uracskáim! ha olyanokat nem tudnak cselekedni, amelyekben a finom müveltség és józan gondolkozásnak csak némi nyomát is engednék sejteni, – ugy huzzák meg magukat és ne fitogtassák pórias tempókban nyilatkozó tehetségeiket; mert a „jogász” név megszégyenitése által aligha fognak a közönség előtt tetszést aratni.

Ilyenekre egy paraszt-suhancz is képes volna, csakhogy bocskoros apjától tanult egy kis illedelmet – ami önöknél egészen hiányzik. Biz úgy!

– Kápolna annyira baloldali, azaz oly szilárd alapja van itt a baloldalnak: hogy még a templomnak is nem a bal- hanem a jobboldala omlott le.

– Valaki sehogyan sem birja fölfogni, hogy mi okból nem szabad a magyar hajókon nemzeti lobogót kitüzni. Hát azért, hogy a magyar nyereség ezután is csak osztrák réven mehessen el.

EGRI POSTA. HETILAP. 1862. JANUARIUS 5-ÉN.

Szent-László-társulat.

Ezen nemrég keletkezett, hármas czélu: keleti véreink segélyezésére, hazai közintézeteink s a műépitészet gyámolitására és a világegyház szükségeinek fedezésére alakult társulat egri ága mult hó 29-én ünnepelte első alakitó közgyülését. – A közönség érsek ő exja által kinevezett egyházi elnök Perger János, prépost, kanonok ő nga egyszerü meghivására oly nagy számmal gyült egybe, miszerint a lyceumi 8-ik száma nagy terem az egybegyülteknek felerészét sem fogadhatá be. – Zajos éljenzések közt lépett a terembe érsekatyának ő exja, s miután az elnöki széket elfoglalá, következett az ünnepély fénypontja: a vallás- és hazaszeretettől ihletett elnöki beszéd, mely általános lelkesedésre hangolá a közönséget. A remek beszéd – közkivánatra – ki fog nyomatni, s a tagok közt kiosztatni.

– Lelkesitőleg hatott a jelenvoltakra az alapszabályok magyarázatával megbizott ft. Pázmán Alajos úr buzditó beszéde, melyben elősorolván azon adakozásokat, melyeket Eger lelkes közönsége legujabb időkben a nemzeti intézeteket s vállalatokat gyámolitva, a haza oltárára nagylelküen letett, reményét fejezé ki, hogy e társulat üdvös czéljának előmozditásában is az elsők sorában fog szerepelni.

A társulat tisztviselői kara – minden inditvány nélkül – közfelkiáltás utján, következőleg alakult meg: világi elnök Nánássy Mihály; egyházi helyetteselnök Pázmán Alajos; pénztárnok Répássy László; jegyzők Mindszenty Gedeon és Danielik József. Ezenfelül elnöki előterjesztésre 32 tagból álló igazgató-választmány neveztetett ki. – Az elnöki beszéd egyébiránt nem csak a teremben tette meg hatását, hanem csakhamar hire terjedt a városban, s élénk a tudakozódás annak nyomtatott példányai után. Folyvást történnek a beiratások is, ugy hogy bizton feltehetni, miszerint a Szent-László-Társulat Egerben rövid idő alatt legalább ezer számmal lesz képviselve.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1902. OKTÓBER 26.

A hevesi szüret.

Évről-évre nagyobb arányokat ölt Hevesen a bortermelés. Ma már 1000 holdnál több területet foglalnak el a szőlőföldek s a legkitünőbb borok és csemege fajszőlők teremnek rajtuk. A székesfőváros továbbá Miskolc és több felvidéki város jelentékeny részében Hevesről szerzik be a csemege szőlőt s részben a bort is. – Ez utóbbiból Galiciába is nagy mennyiséget szállitanak. Az idei termést a hosszantartó nagy szárazság és az őszi fagy igen megapasztotta. A késői fajok nem fejlődtek jól és érésükben a gyakori és korai dér akadályozta. Igy a rizling a vártnál sokkal kevesebb és minőségben is kevésbé jó, de a kék fajok annál jobbak. A szüret legtöbb helyen már befejeződött. Az eredmény kielégitő. A mustért 20-22 fizettek literenkint. A csemege szőlők 26-40 fillérért keltek kilogrammonként. Vevője minden termelőnek volt. Az idő is kedvezett a szüretelésre.

