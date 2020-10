Hangversennyel ünnepelték a zene világnapját Gyöngyösön

A Pro Civitate díjas és Heves megyei Prima díjas Cantus Corvinus Vegyeskar adott koncertet a Szent Bertalan templomban a napokban.

A Pro Civitate díjas és Heves megyei Prima díjas Cantus Corvinus Vegyeskar adott koncertet Gyöngyösön, a Szent Bertalan templomban a napokban.

– A zene világnapja alkalmából léptünk fel. Többnyire világi műveket adtunk elő, például a népszerű Apáca showból is, de természetesen egyháziakat is világi köntösben, vegyes és női kari felállásban is. Az évszakok változásait is feldolgoztuk egy-egy kórusművel. Bakos-Kiss Géczi Éva, Grébecz Katalin, Barta Enikő, Butyka Géza és Tóth Péter szólóban is felléptek – árulta el Holló Erzsébet karnagy. Zongorán kísérte őket és a kórus énekes vendége volt Márkus Liza, gyöngyösi származású művész is.

Az énekegyüttes a zeneirodalom minden korszakából, a gregoriántól a XXI. századi alkotásokig szólaltat meg egyházi és világi, acapella és hangszerkíséretes műveket. Évente több hangversenyt rendeznek, hagyományteremtői Gyöngyösön az Ezüstvasárnapi Hangversenynek a Szent Bertalan Templomban, melyet idén is terveznek. A kórus tagjai várhatóan Egerben is fellépnek október 24-én, egy regionális kórustalálkozón.