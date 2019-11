Harmadik saját dalát adta ki az egri lemezlovas

A Hevesből jöttem című sorozatunkban újabb tehetséggel ismerkedhetünk meg, akivel folyamatosan találkozhatunk Eger pezsgő éjszakai életében. Ám sokan nem tudják róla, hogy bejegyzett zeneszerzőként is tevékenykedik. Endrődi Balázs, azaz Endru már harmadik saját dalát adta ki, s az utolsó elindult az országos hírnév útján...

– Lemezlovas vagy rezidens. Hová sorolja magát?

– Szívesebben használom a rezidens szót. A DJ, mint olyan, nagyon elcsépelt lett az utóbbi időben. Ezért is nem teszem ki már a nevem elé.

– A megyében született?

– Eredetileg Szarvaskőről származom, de évek óta Egerben élek és dolgozom. Kilenc éve zenélek az egri éjszakában. Huszonnyolc éves vagyok most, gyakorlatilag itt nőttem fel az aktuális trendekkel és a szórakozni vágyókkal.

– Merre találkozhatunk önnel?

– A Liget, a Hippolit és a BRDWY hármas tengelyén. A Ligetben kezdtem, oda nosztalgikus érzések kötnek. A Hippolitot a korosztálya miatt szeretem, kicsit a korosabb generáció, amely a retró stílust igényli. A BRDWY az igazi diszkóérzés. A nagy befogadóképesség, a füst, a fények – van egy csodás hangulata.

– Polgári foglalkozást is űz?

– Saját vállalkozásom van, ami mellett meg tudom oldani a hosszúra nyúlt éjszakákat, a rugalmas időbeosztást. Normál munkatempó mellett ez kivitelezhetetlen lenne. Egy-egy buli nem csak annyi, hogy odamegyek és lenyomom, többórás előkészületet, szerkesztést igényel, naprakésznek kell lenni az aktuális zenei trendeket illetően.

– Elindult az országos hírnév felé is. Ez minek köszönhető?

– Nekem a zene az életem. A zene mellett is zenélek, csak másképpen. Van otthon egy kis házi stúdióm, dalokat szerzek. A legutóbbi, a Turn up lett az, aminek köszönhetem, hogy az ország több részéből is felkerestek. Amire nagyon büszke vagyok még, hogy együtt dolgozhattam olyan országos hírű DJ-kel, mint Szecsei, Jackwell, Strong R., Purebeat.

– Hivatalosan is zeneszerző?

– Igen, az Artisjusnál is be vagyok jegyezve. Autodidakta módon képeztem magam. Intenzíven három éve kezdtem ezzel foglalkozni, miután egy remix közönségdíjat elnyertem. Mindig is jelen volt a zene az életemben: zeneiskolába jártam, zongorázni tanultam, szintetizátorozni.

– Mik a tervei?

– Egyelőre a zene, ami érdekel. Erről szól a másik szakmám, a producerkedés, hogy az végigkísérhessen akkor is, ha már nem zenélek aktívan az éjszakában. De amíg ők élvezik, én csinálom!

– Van nagy álma?

– Világraszóló álmaim nincsenek, de azt szeretném, ha országos szinten megismernének és zenélhetnék többfelé. Az év elején szeretnék saját kiadót alapítani, ahol később a fiatalabb generáció alkotásait is meg tudom jelentetni. Örömet szeretnék okozni másoknak. Hozzám nem köthető speciális műfaj. Mindig azt adom, amit kérnek.