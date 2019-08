Harmadjára rugaszkodnak neki a viadukt felújításának, íme az okok

Felkapták a közlekedők a fejüket a napokban Egerben, amikor azzal szembesültek, hogy az egri viaduktnál harmadjára álltak neki a dilatációs munkálatoknak. Az okokról érdeklődtünk.

Több olvasónk is jelezte az elmúlt napokban, érthetetlen számukra, hogy Egerben, a 25-ös főúton, a viaduktnál harmadszorra fognak neki a dilatáció javításának. Garamszegi István egri olvasónk azt írja, a városban közlekedők megdöbbenéssel, vegyes bosszankodás mellett érzékelik, hogy megint fel van túrva a terület. Először tavaly kora télen, majd idén tavasszal és most. Ha a mostani a rendes javítás, akkor vajon mit csináltak előtte, és ez a háromszori nekirugaszkodás mennyi közpénzt vitt el. Továbbá mi a garancia arra, hogy nem lesz negyedik alkalom. Az is érdekelhetné a nagyközönséget, hogy a kivitelező(k)nek milyen referenciái vannak e speciális munkára.

Kérdéseinket, olvasóink észrevételeit elküldtük a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályára, ahonnan az alábbi választ kaptuk.

Az 1980-ban épült híd dilatációs szerkezete a közel negyven év alatt elhasználódott, a szerkezet vízzárósága sérült, acélszerkezete is deformálódott. A dilatációs szerkezetet javítani nem lehet, ezért forgalombiztonsági okok miatt a szerkezet cseréje szükséges.

– A munkálatok 2018 novemberében elkezdődtek, azonban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt decemberben leállítottuk a munkát, a kibontott felületeket a szakemberek helyreállították, visszaaszfaltozták. Akkor az új dilatációs szerkezet beépítésére nem volt lehetőség, de a forgalombiztonsághoz szükséges munkálatokat elvégezték – fogalmaznak.

A munkálatok 2019 áprilisában indultak újra, ekkor az előkészítés során az új dilatációs szerkezet környezetében kicserélték a szigetelést, felújították a szegélyeket, új aszfalt pályaszerkezeti rétegeket építettek be. A dilatációhoz szükséges alapanyag kiszállítását a külföldi partner augusztusra vállalta, ezért július közepétől augusztus 11-ig az ideiglenes forgalomterelést megszüntették, a hidat visszaadták a forgalomnak. A dilatációs szerkezet beépítése augusztus 12-én kezdődött.

A beépítés két ütemben történik: a jobb oldali két forgalmi sávban augusztus 12. és 16. között építik be a szerkezetet. Az augusztus 20-i hosszú hétvégére a forgalmat ismét átadjuk a közlekedőknek, majd augusztus 21-től folytatódnak a munkák a bal oldali két forgalmi sávban. A munkálatok tartalmazzák a szegélyek felújítását is a dilatációs szerkezetek környezetében, négyszer tizenöt méteres szakaszon. A teljes szegély- és korlátfelújítást a projekt nem tartalmazza. A közvilágítási rendszer korrózióvédelme érdekében a munkálatok elején az illetékes elektromos közműkezelővel közös helyszíni bejárást tartottak és kérték, hogy a szegélyekben lévő, korrodált elektromos aknafedlapok cseréjét ütemezzék be.

A cég közlése szerint a beruházás nettó 53,8 millió forintba kerül, s úgy tűnik, hogy az augusztus végi befejezési határidőt a kivitelező tartani tudja.