Harmati László: Vállalkozni abban érdemes, amiben jobb vagy az átlagnál

Vallja, a sikeres vállalkozáshoz jó csapat, hozzáértés és némi szerencse is kell. Ám hiába mindez, ha nincs mögötte állhatatos munka. Harmati László idén töltötte be 75. életévét, ennek apropóján kérdeztük a pályafutásáról, elveiről.

– Tényleg minden napját tenisszel indítja? Honnan ez a szokás?

– Igen, ezzel kezdem a reggelt hét órakor. Fiatalkoromban versenyszerűen asztaliteniszeztem, ám amikor a fővárosi tanulmányaim végeztével visszakerültem Heves megyébe, egyből vezető pozícióhoz jutottam, s akkor a pártvezetés gondoskodott róla, hogy a vezetőség elfoglalt legyen. Így kimaradt a sport, és amikor a dohányzást is abbahagytam, éreztem, kezdenek felszaladni a kilók. Gondolkoztam, mi áll a legközelebb ahhoz, amit jól tudok csinálni. Így jött a tenisz, 26 éve. Megvan az az előnye a magányos sportokkal szemben, hogy kényszerítőleg hat az adott szó: ha megbeszélem valakivel, hogy másnap reggel játszunk, akkor nincs kifogás, ott kell lenni.

– Minden napra van partnere?

– Körülöttem kialakult egy csapat. Megvan előre a beosztásunk, persze, ha valaki kiesik, akkor aszerint változtatunk. Szigorú törvényeink vannak. Miután eleinte sokan elkéstek, bevezettem, hogy aki hét óra előtt öt perccel nincs a pályán, az ezer forintot fizet a közösbe, amiből év végén közös vacsorát rendezünk. De bírságoljuk azt is, aki fél kilencnél előbb távozik, vagy ez idő alatt felveszi a telefonját. Szabályok, rituálék határozzák meg e reggeli alkalmakat.

– Összefoglalná, hogyan lett önből vállalkozó?

– Ha nagyon visszamegyek az időben, a közgazdasági technikumban töltött éveimet idézném fel. Másodéves koromban létrehoztuk az iskolaszövetkezetet, melyben engem egyből főboltosnak választottak. Kantint és kis üzletet üzemeltettünk, ahol málnaszörpöt, nápolyit, papírt, ceruzát árultunk. Már az is egy vállalkozás volt, mondhatnám. Ösztöndíjasként később a szövetkezeti rendszerbe kerültem, amely valamivel nagyobb szabadságot adott, mint az állami vonal. Így jött a nagy lehetőség, hogy 1974–75-ben én vezényelhettem le a mátrafüredi Avar Szálló építését. És 1989-ben, a rendszerváltozást megelőző évben megtettem azt a merész lépést, hogy egy nyugat-német befektetői csoporttal közösen megalapítottam az Eger Invest részvénytársaságot. Ez akkor nemcsak vakmerőségnek, eretnekségnek is számított, de a szövetkezetek többsége, amely nem látott előre, később csődbe ment vagy felszámolás alá került.

– Manapság nagyon sok fiatal a vendéglátóiparba „menekül”, s gyakran meg is reked ott. Hogyan lehet kitörni?

– Azt szoktam mondani, a vállalkozás egy alkotás. Nagyon sok türelmet, kitartást, küzdelmet és munkát igényel. Akinek nincs egy célja, amiért képes bármilyen kellemetlenséget vállalni, bele se vágjon. Nagyon sokan fordulnak hozzám üzleti tanácsért, hogy mibe fogjanak, amire viccesen azt szoktam mondani: az egyetlen tuti vállalkozás a postagalamb-tenyésztés. Azt akárhányszor eladod, visszarepül. De viccen kívül, az egyetlen tanácsom: ahhoz kezdj hozzá, amiben jobb vagy, mint az átlag.

– Ha jól tudom, ön is megélt mélypontokat.

– A kockázat minden vállalkozásban ott van – anélkül nyereség sincs. De aki amiatt siránkozik, hogy megbukott, sosem lép előre. Shakespeare-től szoktam idézni: „Ha segíteni már nincs mód a bajon, adj túl minden keserves sóhajon. Ki azon jajgat, ami megesett, a régi bajhoz újat keresett.” Volt olyan eset pályafutásom során, hogy a helyettesem és a főkönyvelő bekopogott az irodába, engedjem el őket, mert ebből a helyzetből nem lehet kimászni. Bólintottam. Egyedül maradtam, egyedül kell megoldanom. E küzdelemben futottam össze a nyugat-német befektetői csoporttal, s a megalapított részvénytársaság végül mindent helyretett.

– A sikernek mekkora részét ­teszi ki a szerencse, a munka és a kapcsolatok?

– Hazudnék, ha azt mondanám, nem kell hozzá némi szerencse. De ez olyan, mint a sportban: akinek nincs tudása és nem küzd, annak szerencséje se lesz. Ha én akkor magamba roskadok, szomorkodok az íróasztal mellett, lehet, már rég eltemettek volna. Küzdeni kell a végtelenségig.

– Hány érdekeltsége van a cégnek, hogyan menedzseli ezt?

– Hat szállodában van tulajdonunk, négyet közvetlenül üzemeltetünk. Ezt csak úgy lehet­ győzni, ha egy nagyon jó csapat és család áll az ember mögött. Óriási előny viszont, hogy a döntéseimet képes vagyok egyedül is meghozni. Sok időt lehet vele spórolni.

– Idén töltötte be 75. életévét, ennek alkalmából a város Pro Agria életműdíjjal jutalmazta munkásságát. Számított az elismerésre?

– Meglepetésszerűen ért, ugyanis Egerben két évvel ezelőttig semmilyen elismerést nem kaptam. Országos szinten szinte minden, a szakmában rangos díjjal kitüntettek, az Év Szállodása, az Év Vállalkozója, a Pro Turismo díjakkal, s megkaptam a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét is, ami hatalmas elismerés volt. Ahogy a miniszterelnök levele is a születésnapomon, ami meglepetésként ért. A várostól első ízben két éve kaptam szakmai díjat, amit most a Pro Agria életműdíjjal betetőztek.

– Úgy tudom, verset ­olvasni, szavalni is szeret. Van kedvenc költője, műve?

– Nagyon kedvelem Arany Jánost, Adyt, József Attilát, s az utóbbi időben Wass Albertet. Ezt sokan ellentmondásosnak találják, de én nem az embert nézem benne, nem is lenne helyénvaló a maga korából kiragadva ítélkezni felette. Ám vannak olyan versei – például az Üzenet haza, a Bujdosó imája, az Intelem –, melyeknek az eszmei mondanivalója párját ritkítja.

– Beteljesültnek érzi az életét, vagy vannak még tervei, álmai a jövőre nézve?

– Úgy érzem, elégedett lehetek az életemmel. Elértem mindazt, amit a szülőfalum egyik legszegényebb családjából származó gyerek remélni sem mert. De van egy mondás: aki elégedett azzal, amit elért, az máris többet ért el, mint amit megérdemelt. Úgy gondolom, ahhoz, hogy tovább alkosson az ember, és értelme legyen az életének, bizonyos elégedetlenségnek mindig hajtania kell. Az előttem álló célt pedig ismét egy idézettel tudom megfogalmazni: élj – és vállalkozz – úgy, hogy ne essen folt az elődök nevén, és ne maradjanak szégyenben az utódok!