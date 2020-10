A Bazilika 1837-es felszentelése óta csak 1904 és 1910 között volt nagy felújítása. Az Érseki Vagyonkezelő Központ által most kiírt pályázaton a miskolci Hadas Építész Kft. a tervezés, és a jelenleg folyó kivitelezés jogát is elnyerte.

– Ma már térszkennerrel mérünk be egész épületeket és számítógép segítségével milliméter pontossággal számolunk. Ez hatalmas lehetőség, de könnyelműségre csábít. Azt kell megérteni, mi volt az eredeti építő üzenete, mert azt tovább kell adni – magyarázza Rudolf Mihály építész, a kivitelező kft. vezetője.

Az állványerdő mögé bújt Bazilika előtt meg-megállnak a járókelők. Az egri Jánvári Tamás figyelemmel kíséri a munkát, hetente jár ide misére. – Lenyűgöző az atmoszférája, nagyon várom, milyen lesz – mondja a vámosgyörki Kárpáti Katalin.

A munka első ütemében átalakul a liturgikus tér és a külterület, a másodikban a két torony újul meg. Rudolf Mihály tájékoztatása szerint az érsek atya kérésére a trónus a lépcső finom változtatásával közelebb lesz a hívekhez. A szembemiséző oltár tömbkövekből épül újjá, a keresztelő medence pedig visszakerül régi helyére, a kereszthajóba. Restaurátor művészek segítségével felújítják a freskókat és a festményeket, mert az elöregedett lakkréteg rontja az esztétikai látványt. Az altemplomba páraelszívó rendszert építenek.

Az elektromos hálózat átalakításával eltűnnek a lengővezetékek, azok az aljzatbetonban, csőben futnak majd. Takarékos áramfogyasztás mellett új látványelem lesz az oszlopfők fölötti reliefek megvilágítása. Ventilátorokat telepítenek, vizesblokk is létesül.

– Kívül, a hat méter széles körmeneti út építéséhez megerősítjük az altalajt, hogy adott esetben egy tűzoltóautó súlyát is elbírja. Itt lesznek a pakolók az eddig megszokott számban. A lépcsők fagyálló kőből készülnek, további akadálymentesítést is végzünk. A Bazilika nyugati oldalánál épülő oszlopsor funkciója az lesz, hogy elhatárolja a teret, de ne zárja le, ezért légies a kialakítása. Az oszlopközökbe szobrok kerülhetnek majd, várhatóan a három főangyal alakja. A már beemelt oszlopokat vasbetonnal fedjük, azon egy ácsszerkezeten rézlemez borítás lesz. A vasbetont az oszlopok anyagával azonos süttői kővel burkoljuk –ismerteti a részleteket Rudolf Mihály.

A felújítás második üteme a két tornyot érinti. A Szent Mihály torony 10-12 tagú csoportokban látogatható lesz, megtekinthető a hat tonnás harang, és az egykori tűzfigyelő őr szolgálati helye is. Könyves- és kegytárgybolt, a körmeneti út mentén kialakítandó cukrászda is várja majd a híveket.

– Szerettünk volna egy külső körsétányt is a kupola körül, de a Műemlékvédelmi Felügyelőség nem adta rá az áldását – közli Rudolf Mihály.

A Bazilika rekonstrukciója mellett a közelmúltban látott napvilágot a hír, hogy az Érseki Papnevelő Intézet is megújul. Bérczessy András, a Szent István Rádió és Tv igazgató-főszerkesztője megerősítette, hogy a közbeszerzési eljárás elindult, ez év november 17. a pályázati határidő. A teljes homlokzatfelület javítása, majd festése várható, amelynek a teljesítésére 30 hónapot írnak elő.

A keresztény örökség megújítása

Szedmák Zoltán, az Egri Papnevelő Intézet kispapja számára öröm, hogy az Isten háza megújul. Ennek üzenete van a keresztény ember számára. Arra ösztönöz, hogy a megújított épületbe újult lélekkel lépjünk be. Időnként a lelkünket is renoválni kell, mert sérüléseket szenved. Reméli, hogy nemcsak fényképező zarándokokkal telik majd meg a Bazilika, hanem azokkal is, akiket megragad az Úr jelenléte. Szabó Attila vámosgyörki mérnök lapunknak azt hangsúlyozta, hogy a felújítás örömteli kell legyen mindnyájunk számára, mert az összeköti a múltat a jelennel és a jövővel. A Bazilika nemcsak Eger, de a keresztény Magyarország számára is fontos jelkép. Az újjáépítés így nem csupán egy csodálatos épület, hanem a lelki egyházi javak megóvását, a keresztény örökségünk ápolását is jelenti.