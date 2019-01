A vészes időkben még a termés is odalett.

Bort, búzát, békességet! Itt és most nem is nagyon lehetne időszerűbb jókívánságot megfogalmazni 2019-re. Azt jelenti mindez, hogy bőséges termést, minőségi nedűt remélünk Tóth Feri bácsinak, dr. Lőrincz Györgynek, Varsányi úrnak a Mátraalján, a Juhász Pincészetnek, vagy a Kőporos összes borászának. Rajtuk keresztül magunknak is csupa jót kívánunk. De nem is a nevek a lényegesek, sokkal inkább az, hogy ennek a vidéknek évszázadok óta meghatározó megélhetési forrása a szőlő és a bor. Így volt ez akkor, amikor kapával a kézben ballagott a szőlőhegyre a parasztember, s így van ez a John Deere traktorok, az emberi kéz érintése nélkül bort palackozó rendszerek korában.

Megilleti őket az újévi jókívánság, ugyanúgy, mint a napi kenyerünk ­előteremtőit is. Ők azok, akik szűkebb pátriánk 150 ezer hektárnyi szántóföldjének több mint a feléről gabonát, ebből az egyharmadát is meghaladó területről búzát takarítanak be. De bőséggel megterem itt a dinnye, hiszen megyénk tudhatja magának az ország harmadik legnagyobb görögdinnye-területét. Kilencezer hektáron napraforgót, tizennégyen kukoricát is vetnek.

A békességért szóló kívánságot az értheti igazán, aki tapasztalt már meg nagyobb viszályt családon belül, vagy nézetek, nemek és korosztályok, szomszéd és szomszéd, falu és város, országrészek között. Jóra ezek sohasem vezettek. S a vészes időkben a termés is odalett.