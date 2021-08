Három polgármesteri döntés az Állami Számvevőszékhez jut

Dr. Pápai Ákos nyolc témakört érintő közgyűlési beadványának vizsgálati eredménye, a Heves Megyei Kormányhivatal megállapításai már megérkeztek az egri közgyűléshez. A lapunkhoz eljuttatott dokumentumok szerint a hivatal három esetben vizsgálatot kezdeményez az Állami Számvevőszéknél, két esetben hiányosságokra hívta fel Mirkóczki Ádám figyelmét.

A lapunk birtokába jutott dokumentum szerint az első kifogásolt döntéssel, az ingyenes parkolással kapcsolatban a kormányhivatal leszögezte, a testületi ülésekről készült, a jegyző által megküldött jegyzőkönyveket, alakszerűen írásba foglalt döntéseket vizsgálja. Ennek a tavaly március 18-i bevezetéséről formális döntés nem született, a kormányhivatalhoz erről szóló határozat vagy rendelet nem érkezett, ami nem felel meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény követelményeinek.

– Mire a döntésnek egyébként meg kellett volna érkeznie a kormányhivatalhoz, megszületett a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól szóló kormányrendelet. Ez általános jelleggel mondta ki az állami és önkormányzati tulajdonban lévő parkolóhelyek használatának ingyenességét, tehát ekkortól már nem is volt szükséges erről polgármesteri döntést hozni – hangzik a kormányhivatal álláspontja. Megjegyezték továbbá, hogy a közúti közlekedésről szóló törvényben előírt nyilvántartás – a parkolási díjakból eredő bevételekről – valóban nem lett közzétéve az önkormányzat honlapján. A mulasztás pótlására most fel is hívták a polgármester figyelmét.

Az Árnyékszala út 78. szám alatti ingatlan eladásával kapcsolatban viszont vizsgálatot kezdeményezett a hivatal az Állami Számvevőszéknél, mivel a vonatkozó törvény szerint ők dönthetnek a közpénzekkel és az állami és önkormányzati vagyonnal felelős gazdálkodás ellenőrzéséről.

Megállapították, Farkas Attila alpolgármesterré választásának indokaként az szerepelt, hogy Mirkóczki Zita alpolgármester lemondott az alpolgármesteri tisztségéről.

– Ilyen azonban ténylegesen nem történt. Emiatt alpolgármester asszony panasszal fordult hivatalunkhoz. Információt kértünk az ügyről polgármester úrtól, aki szerint az említett határozatban „tévesen szerepelt” a Mirkóczki Zita alpolgármester lemondására történő utalás – idézi fel a kormányhivatal. Ezt követően a tavaly május tizennyolcadikai polgármesteri határozat módosította április kilencedikeit, a lemondásra utaló szövegrészt törölte.

– Bár a határozat orvoslása ezzel megtörtént, 2020 május 21-én kelt levelünkben felhívtuk polgármester úr figyelemét a jövőbeni hasonló tévedések elkerülésére. Mindezek mellett megállapítható, hogy a polgármesteri határozat érdemi része nem volt törvénysértő. A polgármester megválaszthatta Farkas Attilát alpolgármesterré anélkül is, hogy Mirkóczki Zita lemondott volna erről a tisztségről – olvasható a dokumentumban.

A Wigner iskolára vonatkozó használati jog versenyeztetés nélküli alapításának megítéléséhez a kormányhivatal véleménye szerint figyelembe kell venni az ügy hátterét, annak előzményeit.

– Az iskola korábbi fenntartójának – Wigner Iskola Közalapítvány – helyébe fenntartóként a Hit Gyülekezete egyházi jogi személy lépett. A polgármesteri döntés ehhez igazodóan lényegében módosította a fennálló használati jogot annak érdekében, hogy a használati jog jogosultja a tényleges fenntartó legyen. Az ingatlan további használójának, a használati jog gyakorlójának alanya, személye tehát eleve adott volt, ami indokolhatta a versenyeztetés mellőzését. Ennek vizsgálatát is kezdeményeztük az Állami Számvevőszéknél – írták.

Az Eger nevének, címerének és zászlajának használatáról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban egy bekezdésére vonatkozóan törvényességi felhívást tett a kormányhivatal korábban. A kifogásolt rész – a polgármester által hozott rendelet által került az alaprendeletbe – az Eger szó használatát a domain nevekre is kiterjedően engedélyhez kötötte. A kormányhivatal álláspontja szerint ez sérti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényt, de a közgyűlés az általuk kifogásolt rendelkezést 2020. szeptember 24-én hatályon is kívül helyezte. Ezzel összefüggésben megállapították, hogy – egy helyi hírportált üzemeltető – Baranya Híradó Kft-vel szembeni vizsgálat nem tartozik törvényességi felügyeleti hatáskörbe. A jogorvoslatra megvolt a lehetőség, amellyel élt is a cég. A megfellebbezett polgármesteri határozatot pedig visszavonták.

A három helyrajzi számon lévő iparterület eladásával kapcsolatban a kormányhivatal leszögezte, hogy a vagyongazdálkodással összefüggő pályázati kiírások, felhívások tartalmát nem vizsgálják. Maga a polgármesteri határozat nem jogszabálysértő. Viszont a pályázati felhívás valóban nem tartalmazza a legalacsonyabb nettó és bruttó eladási ár megjelölését, amit az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet előír. Így felhívták a polgármester figyelmét arra, hogy a hasonló hiányosságokat kerülje a jövőben.

Végezetül szakmai véleményük szerint ugyan nem volt követelésről való lemondás a Széchenyi út 4. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének megszüntetése, de annak megítélésére, hogy az államháztartásról szóló törvény szerint annak minősült-e, szintén az Állami Számvevőszék vizsgálatát kezdeményezi a kormányhivatal.