Háromszáz fölötti a diáklétszám a megújult kápolnai iskolában

Megújult ­tanintézményről, növekvő gyermeklétszámról beszélt a Heolnak a ­Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola igazgatója, ­Vámosi László. A Feldebrőn és Aldebrőn működő iskolákat is magába foglaló intézményben rendben indulhatott a tanév.

– A község önkormányzatának sikeres pályázata jóvoltából megújult iskolában kezdhették a gyerekek a tanévet szeptember 1-jén – mondta el az intézményvezetői feladatkört augusztus 16-tól ellátó Vámosi László. A felújítás az épület energetikai korszerűsítését tette lehetővé, ennek része volt a külső falak és a padlásfödém, a lapos tetők hőszigetelése. A nyílászárókat kicserélték, a fűtést modernizálták, s napelemes rendszert is telepítettek.

– Az önkormányzati megbízásból teljesített kivitelezés során több olyan járulékos munka is adódott, amit a pályázat nem tartalmazott – részletezte az igazgató. – Itt kell megemlíteni az egyik épület teljes tetőszerkezetének cseréjét, a belső terek megújítását. E munkák jelentős részét vállalta az intézményfenntartó Egri Tankerületi Központ. Így is izgalmasan alakult az augusztus, s az átadás hajrájában minden összefogásra szükség volt, hogy zavartalanul kezdődhessen a tanév. De a szabadságról visszaérkező pedagógusok, a technikai dolgozók, szülői munkaközösségi tagok lelkes munkájának is köszönhetően szeptember 1-jén a nyolc osztályból hat elfoglalhatta a helyét. Kettőnek a művelődési ház ad otthont december végéig.

Vámosi László arról is szólt, hogy a Kápolnai Tarnavölgye Általános Iskola része Aldebrő is Tófaluval együtt, s Feldebrő. A négy község három iskolájának közös intézményében a gyermeklétszám biztató. A tavalyi 293-as diáklétszám az idei tanévre 313-ra emelkedett, ebből 122-en Kápolnára, 140-en Aldebrőre, 51-en pedig Feldebrőre – ahol csak alsó tagozat van – járnak iskolába.

– A Tarnavölgye elnevezés különösen találó Aldebrőre, ahová Aldebrőn és Tófalun kívül Verpelétről, Feldebrőről, Kápolnáról, Kompoltról és Kálból is – tehát az egész Tarna-völgyből tanulnak gyerekek – közölte a direktor.

Terveiről is kérdeztük az új intézményvezetőt. Kifejtette, hatékony közvetítést szeretne az önkormányzatok mint az épületek tulajdonosai és a tankerület mint az épületek vagyonkezelője között. Fontosnak tartja az eddigi erősségek megtartása mellett a még kihasználatlan lehetőségek kiaknázását, például a tanulók zenei képzését. Kiemelten szeretné kezelni az új módszerek bevezetésének nyomon követését az eredményesség szempontjából. Mindezeken túl nyitott a változtatásokra is.