Hasznos is lehetne a vidéket járó szűrőbusz, ha tudnának róla

Hasznos, fontos, jó kezdeményezés a vidéket járó szűrőbuszok elindítása. Még hasznosabb lenne, ha időben értesülnének az emberek a kezdeményezésről és élnének a lehetőséggel. Van még mit csiszolni a rendszeren.

A település honlapján lettem figyelmes a felhívásra, miszerint szerdán ingyenes szűrőbusz érkezik a polgármesteri hivatal udvarára. Ebben az állt, hogy a helyi polgárok 10-től 16 óráig ingyenes szűrővizsgálatokat vehetnek igénybe. Őszintén megörültem a lehetőségnek, mivel, ha valahol elkél egy ilyen ingyenes szolgáltatás manapság, az minden bizonnyal az a kétezer lelket számláló helység, ahol nagyon sok hátrányos helyzetű család él. Ráadásul az háziorvosi alapellátás körül is akadnak gondok.

A faluban jelenleg napi két órában van rendelés, amelyet dr. Wolkowski Bogdán Páwel lát el, aki egyébként Tiszanánán is gondoskodik a beteg emberekről. A kerecsendiek hamar megkedvelték, hiszen gyors és rugalmas, ám a rendelő így is nap mint nap zsúfolásig telve betegekkel. A rendelési idő kevés, így az rendre elhúzódik. A feszültség az alapellátásban hónapok óta tapintható.

A testösszetétel-analizátor által mért értékek sok embernek tanulságosak lehetnének Fotó: Barta Katalin

Sokat lendítene a helyzeten a megelőzés, az egészségtudatos gondolkodás népszerűsítése, az ingyenes szűrővizsgálatok lehetősége. A szűrőbuszt épp erre találták ki. A Helybe visszük a szűrővizsgálatokat! program a magyar lakosság népegészségügyi helyzetének javítását és a rosszindulatú daganatos megbetegedések számának visszaszorítását szolgálja. A program végrehajtása érdekében a kormány tíz általános népegészségügyi szűrőbuszt szerzett be, amelyek már elkezdték működésüket. További tíz mammográfiás szűrőbusz pedig az év második felében járja majd az országot. Az általános szűrőbuszok tavaly novemberben indultak el az országjárásukra. Üzemeltetésük célja és feladata, hogy hazánk minden pontjára, a legkisebb településekre is eljuttassák azokat a szűrővizsgálatokat, amelyek a daganatos megbetegedések csökkentése végett a magyar lakosság körében leggyakrabban előforduló kockázati tényezőket vizsgálják. ­Dietetikai tanácsadásra, szájüregi ­szűrésre, bőrelváltozások korai felismerésére, méhnyak-, illetve emlőszűrésre is van lehetőség – ez a hivatalos közlemény olvasható a szolgáltatással kapcsolatban, amelyet tegnap mi is igénybe vettünk.

Délelőtt 10 órára érek a polgármesteri hivatalhoz, ahol ott áll a jól felszerelt, vadonatúj jármű. Két profi orvos várja az érdeklődőket, akik a ­Markhot Ferenc kórházból érkeztek. Készségesen bemutatják a buszon lévő lehetőségeket. Reményfy­ Eszter fül-orr-gégész rezidens szájüregszűrést végez, kollégája dietetikai tanácsokat ad a vizsgálat után.

Mivel nem tolonganak az emberek, egyedül ülök a buszon, kérem, végezzék el a lehetséges szűréseket rajtam. A szájüregvizsgálat gyors, fájdalommentes­, rendellenesség nincs. Ám a testösszetétel-­analizátor által végzett műszeres vizsgálat már szolgáltat néhány elgondolkodtató, megszívlelendő adatot. Tanácsos lenne tíz kilót fogyni, jóval többet mozogni. A mért értékeket kinyomtatva a kezembe adják. Igaz, angol nyelven, de az orvosok segítőkészek. Elhangzik, jó lenne a cukrot kiiktatni az étkezésből, sokkal több gyümölcsöt, zöldséget, rostos ételt fogyasztani, és mozogni, mozogni, mozogni. Délután fél négyig csaknem negyven ember vette igénybe a szűrést.