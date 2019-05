Hatalmas bulival kezdett a Halott Pénz a Feszt!Egeren (fotó, videó)

Idén is díjnyertes borokkal és a legmenőbb zenekarokkal indította a fesztiválszezont Heves megye kedvenc fesztiválja, a Feszt!Eger.

A hagyományokhoz híven idén is a festői szépségű Bolyki-völgybe érkezett és folyamatosan érkezik a magyar zenei élet krémje. Az első nap a JETLAG koncertjével indult, őket pedig Magyarország legnépszerűbb zenekara, az idén 15 éves Halott Pénz követte.

A fesztiválozni vágyók kedvét még a borús, hideg időjárás sem vehette el.

Akár a csütörtöki éjszaka jelmondatává is válhatott volna: „Minél hidegebb van, annál jobban ugrálj!”

A Feszt!Eger programjában szerepel többek között a megye legsikeresebb zenekara, az idén 15 éves ROAD, az Anna and The Barbies, a Belga, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Follow The Flow, a Bagossy Brothers Company, a Quimby és hazánk legnépszerűbb női rockegyüttese, a Dorothy is. A zenekarok egy jelentős része új albummal és friss dalokkal készül a fesztiválra.