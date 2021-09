Hatalmas élmény volt megyénkbeliek számára a pápa budapesti látogatása

Magyarország adott otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, melynek a végén a katolikus egyház feje, Ferenc pápa tartott szentmisét a Hősök terén. A kongresszus tartogatott szép pillanatokat a résztvevőknek.

A nyolcnapos esemény sok programmal várta a hívőket, akik felemelő pillanatokat élhettek át, de nem csak nekik volt különleges a pár nap.

Buda Péter, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora a benyomásairól számolt be a Heol érdeklődésére. – Már az első nap, a vasárnapi szentmise is hatalmas hatással volt rám. Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke szépen köszöntött mindenkit – mesélt élményeiről.

– Ekkor volt elsőáldozó 1200 fiatal is. Örültünk, hogy együtt lehetünk, és tudtuk, ki az, aki összehívott bennünket, Jézus Krisztus. Az a megtiszteltetés ért, hogy amikor már papi ruhában mentem be a Hősök terére, megszólított egy szervező, elvállalnám-e, hogy áldoztassak. Óriási megtiszteltetés, hogy pont egy eucharisztikus kongresszus nyitómiséjén kérnek fel erre, hiszen harmincunkat jelölték ki a feladatra, ráadásul elsőáldozók járultak elém. Egy másik nagy meglepetés is ért pénteken a Hungexpón. Egy 15-16 év körüli fiatalember jött oda, és megköszönte, hogy elsőáldoztattam. Ekkor arra gondoltam, valamelyik plébánián korábban történt ez. Majd közölte, hogy vasárnap volt, és az átélés, energiasugárzás, amivel mondtam neki, hogy ez Krisztus teste, egy egész életre elkíséri. Ez olyan csodálatos visszajelzés, amit az ember egy egész életre megjegyez – közölte.

Buda Péter jelentkezett a csütörtöki gyóntatásra is. A Szent István-bazilika körüli téren foglaltak helyet és ott várták a híveket, miközben a hangszórókon a templomban éppen zajló szentségimádás szólt.

– Nagyszerű dolog, hogy ennyien elvégezték a szent gyónásukat – fogalmazott. – De a legmegdöbbentőbb az volt, amikor a szervező közelített felém egy jól megtermett, erőtől duzzadó rendőrrel. El se tudtam képzelni, mit akar tőlem egy rendőr. Majd megszólalt, hogy ő a következő gyónó, kiderült, az ország másik végéből felvezényelték Budapestre, s a többnapos szolgálat közben megérlelődött benne a gondolat, hogy meg kellene tisztulni és ki kellene békülni Istennel. Kegyelmi áradás volt az a gyóntatás – összegezte.

Nagy élmény volt számára a szombati körmenet is, amiről elmondta, hogy csodálatos volt, az út szélén emberek álltak, integettek, s mindenki boldog volt.

– Nem tudom, mi történt velünk, euforikus hangulat uralkodott a menetben és azon kívül is. Egy rossz szó nem hangzott el, egy fintort se láttam az emberek arcán, még az út szélén bámészkodókon is a csodálat és az öröm látszott. Egységet éltünk meg azokban az órákban, ami már-már elképzelhetetlen hazánkban – emlékezett a rektor.

Természetesen a pápai szentmisén is részt vett. – Ez újabb csoda volt, hiszen számunkra mindig erőforrás, megerősödés, ha az egyház sziklája, Péter utódja megjelenik. A szentatya csodálatos beszédet mondott, és látszott rajta, hogy boldog és örül, s neki is mindenki örült. Számomra Ferenc pápa legfontosabb üzenete az volt, hogy ne csak csodáljuk Jézust, hanem kövessük, legyünk olyanok, mint ő – mondta.

Badacsonyi Bohus Gabriella egri idegenvezető is részt vett Ferenc pápa magyarországi látogatásán. Mint elmondta, Ilyés Csaba, a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébánia, nagykárolyi főesperessel és híveivel zarándokolt két napon át. Ott lehettek dr. Erdő Péter bíboros, esztergomi-budapesti érsek ünnepi szentmiséjén a Kossuth téren, ami után gyertyás menettel indultak a Hősök terére.

– Felemelő érzés volt, ahogy együtt lehettünk áhítatban, szeretetben, imádkozva, énekelve. Ezt csak megélni és átélni lehet, nagyon nehéz szavakba önteni. Különleges, semmihez nem fogható érzés, lelkiállapot, ami nem mindig adatik meg – fogalmazott. Hozzátette, a szentatya Hősök terén celebrált miséje mindannyiuknak hatalmas élmény volt.

– Azért is volt különleges számomra ez a nap, mert ugyan már három pápát is láthattam, de egyiket sem Magyarországon. II. János Pápát és XI. Benedeket Rómában. Budapesten a Hősök terén a meghívott egyházi személyek mögött volt a szektorunk, ahol többek között csángó magyarokkal és jezsuita diákokkal lehettünk együtt. A mise előtt a várakozás idején is mindenki mindenkivel beszélgetett, barátkozott. Ahogy közel kerültünk egymáshoz, az megindítóan emberi volt – mesélte Badacsonyiné Bohus Gabriella.