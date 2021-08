Hatalmas fejlesztés lenne Eger számára a villamosított vasúti közlekedés

Mirkóczki Ádám választási ígéretei között szerepelt az egri közlekedés megreformálása. A polgármester most lapunknak elmondta, az egri villamosított vasút terve a ciklus végéig elkészülhet. A projekt alapvetően változtatná meg a város életét, drasztikusan csökkentheti az autóforgalmat.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a MÁV Zrt. és Eger önkormányzatának együttműködésében megkezdődött a Füzesabonyt Egerrel, Felnémettel összekötő vasútvonal bővítése engedélyezési és kiviteli terveinek előkészítése. A fejlesztéssel új megállók jöhetnek létre Eger közigazgatási határán belül – jelentette be július végén közösségi oldalán Mirkóczki Ádám polgármester. Lapunknak most elmondta, ez az első lépés a számára egyik fontosabb cél felé, azaz, hogy Egerben észak-déli irányú villamosított vasúti közlekedés jöjjön létre, hat-nyolc új megállóval. Mindezt úgy, hogy a környező településeket is kiszolgálja a tervezett villamos vagy HÉV.

A továbbiakról jövő héten is egyeztet a MÁV szakembereivel. Ők és a kormányzati szereplők is pozitívan fogadták a projekt ötletét.

– Alapvetően a MÁV végzi a szakmai feladatokat, a terveztetést, ők fogják eldönteni, hogy az, amit megálmodunk, megvalósítható-e. Fontos, hogy kerüljön egy megálló az ipari parkba. Természetesen a tervezett intermodális csomópont (IMCS) is megállóhely lenne, ahogy igazán különleges volna egy a Zárkándy-bástya környékén is, így a Setét-kaput megnyitva a peronról a várba juthatnának az utasok. Hasznos lenne egy a Régi Cifrakapu utca környékén is, valamint természetesen a nagy bevásárlóközpontoknál a város északi részén. Általánosságban azt kell megvizsgálni, hogy melyek azok a pontok, ahol a kitérőket és megállókat lehet létrehozni. Az szinte biztos, hogy egy sínpáron fut majd a vonat. A vasúttársaság képviselői szerint Felnémettől Maklárig mindenképp érdemes e vonalat elvinni, de még Füzesabony bekapcsolása is elképzelhető – részletezte Mirkóczki Ádám.

Úgy fogalmazott, ez az elmúlt száz év legnagyobb fejlesztése lenne a közösségi közlekedésben Egerben.

Ha megvalósul, akkor a Barkóczy utcai buszpályaudvarról is kevesebb járat közlekedne, hiszen az IMCS-nél átszállhatnának az utasok.

– Az észak-déli irányú vasútvonalhoz igazodhatnának a buszok a jövőben. A megvalósulása után kelet-nyugati irányban „ráhordó szerepet” tölthetnének be a helyi járatok, új elektromos buszokkal. Ezzel a kieső városrészek is bekapcsolódhatnak a tömegközlekedésbe, például a Hajdúhegy. Ahhoz, hogy környezetbarát legyen a város, s csökkentsük a városban az autók számát, jobb lehetőséget kell kínálni az embereknek. Ezt pedig csak úgy lehet, ha egy modern és kulturált, kiszámítható és sűrű menetrenddel közlekedő alternatívát hozunk létre. A következő lépés pedig lehetne a megállókban az alternatív közlekedési lehetőségek biztosítása, kölcsönzőkkel – húzta alá. Elmondta, már a tehermentesítő út nyomvonalának tervezésénél kérte, vegyék figyelembe, hogy a városi vasút megállói hova kerülhetnek. Kiemelte, hogy ha önkormányzati léptékkel tartható lesz a tervezés költsége, akkor akár már a 2022-es büdzséből elkülönítenének erre.