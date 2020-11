Hatalmas fejlesztések előtt áll a mátrai turizmus

A kormány idén tizenegy kiemelt turisztikai térséget határozott meg, többek között a mátra-bükki terület is a listára került.

A közelmúltban tartott videókonferenciával elkezdődött az előkészítés az érintett önkormányzatok, turisztikai, szakmai és civil szervezetek, szolgáltatók részvételével. Horváth László, a térség országgyűlési képviselője arról tájékoztatta portálunkat, hogy harmincöten jelentek meg az első megbeszélésen, amely most csak a Mátrá­ról szólt.

– A fórum célja az volt, hogy a már meglévő vagy a formálódó ötleteket, az esetleges nehézségeket átnézzük – közölte Horváth László. – A jövő év elején vesszük számba az összes javaslatot, és költségvetéssel együtt jövő nyárra terjesztjük be Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos vezette testület elé.

Révész Máriusz ősszel Gyöngyösön beszélt a program céljairól. A kormány azt szeretné, hogy a hegyvidékek révén is versenyképesek legyük a szomszédos országokkal.

– Magyarországon nő az igény a szabadidő aktív hazai eltöltésére – jelentette ki. – A kerékpáros és gyalogos túrázás népszerűsége fokozódik. Új kerékpárutak, kilátók építése, felújítása, menedékházak, túraútvonalak fejlesztése – csak néhány a feladatok közül.

Van, ahol már kész tervek vannak. Nagy Sándor, Recsk polgármestere portálunknak a Mátrát átszelő kerékpárút ötletéről beszélt, amelyet a környező településekkel konzorciumban valósítanának meg. Ez az út kapcsolódna a parádi kristály manufaktúrához és a mátraderecskei mofettához is.

– Van egy elzárt arborétumunk is – sorolta a terveket Nagy Sándor. – Látogatható, de oda vezető út és parkoló csak most készül. Itt nem őshonos növények láthatók, de a különlegességek kedvelőinek, a botanikusoknak igazi csemege. Az Egererdő tulajdona, de jó a kapcsolatunk velük. Sokkal több lehetőség van a 60 hektáros tavunkban is. Szeretnénk igazi családi pihenőparkká alakítani. A tó körüli 8,5 kilométeren kerékpározási lehetőség kialakítása a tervünk.

Markazon még nincsenek konkrétumok, de Holló László polgármester elmondta, a kerékpárút és a tó az elgondolásaik között lesz. Paulenka László, Kisnána első embere december elejére várja a község ötleteit. Kőrösi Péter, a mátraszentistváni sípark ügyvezető igazgatója, Bene Csaba, a Mátra Gasztronómia Kft. ügyvezetője, Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-menedzsere és Nagy Réka Emese, a gyöngyösi egyetemi campus kommunikációs munkatársa arról számolt be, hogy a januári egyeztetésre készítik el a konkrét javaslataikat.