Hatalmas fogás a Tisza-tavon, több mint 13 kilogrammos süllő akadt horogra

A legnagyobb süllőket februárban fogják ki a horgászok.

Egy 13,1 kilogrammos, óriási süllőt sikerült megakasztania a Tisza-tavon a minap Papp Róbert pergetőhorgásznak – számol be a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.

Mint írják: a fogás már önmagában is tiszteletet parancsoló, azonban még nagyobb elismerés jár a horgásznak a hallal való körültekintő bánásmódért. Korábban ugyanis, ha a kifogó úgy döntött, megtarthatta a halakat, az idei évtől viszont a 75 centiméternél nagyobb példányokat kötelező a vízbe kíméletesen visszahelyezni. Hogy ezek a halak valóban túl is éljék a megfogásukat, nem mindegy, a horgász mennyi ideig és milyen körülmények között tartja őket a levegőn. Felhívják a figyelmet arra is, hogy érdemes őket halmatracra fektetni, és soha ne a szájuknál lógatva mérjük és fotózzuk őket.

Hozzátették továbbá: minden szezonban jó néhány tíz kilogramm feletti példány kerül horogra, és az is látható, hogy a legnagyobb süllőket a legnagyobb számban februárban fogják.

