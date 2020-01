Hatalmas hóvihar csapott le 33 évvel ezelőtt Heves megyére

A több mint 100 éves hidegrekord is megdőlt, amikor 1987 januárjában arra ébredt az ország, hogy szinte teljesen járhatatlanná váltak az utak. Három napig egyfolytában hullt a hó.

„A rendkívüli állapotok miatt szűkebb hazánkban megalakult a megyei munkabizottság. Ez már megszervezte a figyelő-, jelentő- és riasztószolgálatot, ezen túlmenően pedig irányítja, összehangolja a védekezést. A Heves Megyei Mentőszervezet vezetője elmondta, hogy – sajnos – vannak olyan részek, amelyeket nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnak megközelíteni. Különösen Poroszló térsége kritikus.” – olvasható a Népújság 1987. január 13-án megjelent számában.

A lap azt is írja: a Mátra Volán tájékoztatása szerint a megye déli vidékén a közlekedés gyakorlatilag megbénult. Nem tudták elindítani a tiszanánai, a kiskörei, a sarudi, a pélyi, a tenki, az erdőtelki, az egerfarmosi, a szihalmi, a mikófalvi, a bekölcei járatokat, s Hevesről is csak egyetlen érkezett. Az egyes megyei vállalatoknak is nagy gondot okozott a tél. Számos helyen részben fagyszabadságot, részben kötelező szabadságot rendeltek el.

Az akkori nagy hó a postán is problémát okozott. „Budapestről nem indult el időben a postavonat, így a központi napilapokat egyáltalán nem kapták kézhez a megyei előfizetők. A Népújság is csak Egerbe, Hatvanba, Gyöngyösre és Füzesabonyba jutott el. Ennek az az oka, hogy a gépkocsik képtelenek voltak megközelíteni a többi helységet.”

Szűkebb hazánkban az idei téli időszakban december másodikán hullott le az első hó. A térségünkben folyamatosan hulló csapadék okozott kisebb-nagyobb fennakadásokat a közlekedésben. Ostoros felé a Kőporoson volt időszak, amikor szinte lehetetlen volt gépjárművel közlekedni, mert nem sózták az utat. A rendőrség csaknem harminc balesetnél intézkedett egy nap alatt, a lánglovagok pedig négy helyre vonultak.

