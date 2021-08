Hatalmas odaadással kalauzol a város rejtelmeibe az egri idegenvezető

Az egrieknek is sok érdekességet és számos újdonságot nyújtanak a megyeszékhelyen szervezett tematikus séták. Bada­csonyiné Bohus Gabriella idegenvezető olyan különlegességeket mutat be, melyek a várost jól ismerőket is pluszinformációkhoz juttatja.

A történelmi megyeszékhely rengeteg látványosságot nyújt az ide érkező turistáknak, azonban Badacsonyiné Bohus Gabriella olyan idegenvezetéseket szervez, mely az egrieket is ámulatba ejti, és szeretett városukat olyan oldaláról is bemutatja a hallgatóságnak, melyre nem is gondoltak volna.

Az Egri séták egrieknek programot az Egri Lokálpatrióta Egylet szervezte korábban, azonban pár év kihagyás után 2018-ban Badacsonyiné Bohus Gabriella – aki már 40 éve visz csoportokat – önállóan kezdett bele.

Mint elmondta, igyekszik a világi eseményekhez kapcsolva kialakítani a sétákat. Így ha nem is vállalkozik mindenki az utazásra, de mégis részese lehet olyan élménynek, ami itt városunkban is megtalálható, csak nem tud róla.

Azért is érdemes egriként ellátogatni ezekre az eseményekre, mert mindig van olyan történet, amit még nem hallhattak, vagy olyan aktualitás, esemény, ami tartalmasabbá teszi a sétát. Érdekesség az is, hogy Eger és Európa közötti kapcsolatok, összefonódások is elhangzanak.

– Ilyen volt például a Dante 700 séta is. Dante 1321-ben halt meg, ennek apropójából került programba a a Főegyházmegyei Könyvtárban található Divina Comedia, az 1417-es könyv megtekintése.Vagy, hogy miért emlegetjük Viktória királyné nevét városunkban egy zeneszerző kapcsán – említi a példát.

Feltehetjük a kérdést, hogy miért több egy ilyen séta más idegenvezetésnél. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az évszámok ugyan fontosak, de a történetek és a pletykák színesebbé teszik a mondandót és maga a történelmi esemény, vagy irodalmi vonatkozás jobban megmarad az emberek emlékezetében. Méltán keresettek ezek az események. Erről elmondta, hogy tapasztalatai alapján népszerű a program, hiszen az utcán sokan megszólítják vagy a közösségi portálon érdeklődnek, hogy mikor lesz a következő séta.

A legkedvesebb helyeiről is mesélt – A Kossuth Lajos utcát emelném ki, s a Barátok temploma azért is kedves számomra, mert az egész rokonság odajárt. Mindig mesélek az ott található ginkgo biloba, páfrányfenyőről, belevéve családi történetet, és személyes kötődést, amit nagyon fontosnak tartok, és szeretném továbbadni a velem sétálóknak is – mondta.

– Hiszek abban, hogy a személyes élményen keresztül mindenkinek sokkal könnyebb közelebb kerülni ehhez a különleges növényhez és történetéhez, és esetleg, ha máshol is találkoznak ezzel a fával, én jutok majd eszükbe, Eger, és az elmesélt történetek – emelte ki.

– Böjt idején böjti séta volt terítéken, a résztvevők békacombot ropogtattak és megkóstolták böjt borát is, ehhez kapcsolódóan a szerzetesek nyomába is eredtünk, kiderült, milyen szerzetesrendek éltek városunkban, mára csak emlék a jezsuiták egykori patikája, de mi volt a titok? Felvetjük a kérdést, hogy meddig bírnák a sétálók beszéd nélkül. Fény derül arra is, hogy kik voltak, akik Eger forrásvizeit már fürdőzésre használták? Vagy valóban kopogott-e a barátok fapapucsa? – ismertette az egyik városnézést.

Gárdonyi Gézát mindenki ismeri, de sok olyan történet is elhangzik, melyekről nem sokan tudnak. Vannak olyan emlékhelyek, ahol nincsenek táblák, de a sétákon betekintést nyerhetnek az író színes életművébe és életébe. Az 59 évét követik nyomon, sok leírt emlékével és kicsit kutakodva még a magánéletben is.