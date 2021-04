Hatalmas visszaesés: csupán 57 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Heves megyében

A legfrissebb, hétfő délelőtti adatok szerint 20 ezer 398 az eddig beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma szűkebb hazánkban.

2680 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 753 188-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 197 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 381-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 458 212, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595. 8650 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 052-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

Heves megyében a hétfő délelőtti adatok szerint már 20 ezer 398 a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 19 ezer 47, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 42 ezer 260, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 22 ezer 961 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Mint azt a tájékoztató oldal írja: folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 266 425, közülük 1 391 381 személy már a második oltását is megkapta. Kiemelik: járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Minden harmadik magyar ember már kapott oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. A fokozatos újraindítás részeként mától kinyithatnak az óvodák, az iskolák alsó tagozatai és a felnőttképzésben is lehetségessé válik a jelenléti oktatás, valamint a vizsgák megtartása.

A felső tagozatok és a középiskolák május 10-től térhetnek vissza a tantermi oktatáshoz.

A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is.