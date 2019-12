Hatékonyabb közös munkában reménykednek a pétervásárai járás települései

Pétervására, Váraszó, Ivád, Kisfüzes és Erdőkövesd önkormányzatai már dolgoztak társulásban a rendszerváltást követően. Most úgy hozta az élet, hogy januártól ismét szorosabb lesz a köztük lévő együttműködés.

Január 1-jétől ismét társulásban dolgozik együtt öt település. A változásról Eged Istvánt, a Pétervásárai Járás központjának polgármesterét kérdeztük. Kíváncsiak voltunk arra is, miként látja jelenleg a térség helyzetét.

– Nagy örömmel mondhatom, hogy újabb időszámítás kezdődik el a város életében. Az önkormányzati és pénzügyi rendszer átalakítása kapcsán 2010-ben a helyhatóságok új utakat kerestek arra, hogy feladataikat hatékonyan el tudják látni. Új társulások jöttek létre és mindent megragadtak annak érdekében, hogy a törvényi előírásoknak eleget tudjanak tenni. Ennek következtében sok esetben előnytelen társulások jöttek létre. Most, a 2019-es helyhatósági választásokat követően a majd egy évtizedes szünet után újra összeáll az öt település: Pétervására, Váraszó, Ivád, Kisfüzes és Erdőkövesd, és egy közös polgármesteri hivatalban intézi az ügyeit – mondja a térség vezetője, s az elmúlt évek változásait is megemlíti. – Ivád és Erdőkövesd 2010-ben kivált, de 2014-ben Ivád visszacsatlakozott, most pedig Erdőkövesd is visszakanyarodik a régi felálláshoz. Pétervására a 2010-es átalakításokat követően olyan rendszert örökölt, melynek finanszírozási háttere már nem volt adott. Ezért egy sor döntést kellett hozni annak érdekében, hogy hatékonyan tudják pénzügyileg működtetni a közös hivatalt. Mindezt úgy, hogy a települések önállósága és pénzügyi függetlensége ne szenvedjen csorbát.

Ma a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal és a benne lévő települések úgy működnek, hogy megfelelő módon kihasználják a forrásokat, s jó színvonalú szolgáltatásokat és ellátást nyújtanak a lakosságnak. Ez a munkatársak szakmai felkészültségének és megfelelő végzettségének köszönhető.

Hogy milyen előnyökkel jár az új felállás?

– Azért is jó ez a régi-új helyzet – feleli Eged István –, mert közös tulajdonban van a PEVIK Kft., s a Pétervásárai Általános Iskola. Hosszú évek következetes munkájának eredménye ez. Meggyőződésem, hogy a helységek jól járnak egy ilyen társulással, hiszen a polgármesterek és a képviselő-testületek is hatékonyabban pályázhatnak, tervezhetnek a biztos szakmai háttérrel a hátuk mögött.

Az utóbbi időben Pétervására első embere több fórumon hangsúlyozta, hogy a város megpróbál megfelelni az észak-hevesi térségben betöltött vezető szerepének.

– Úgy gondolom, jól felfogott érdekünk, hogy a települések együtt képviseljék a térség érdekeit – fejti ki Eged István.

– Hiszen, ha jól belegondolunk, a járásban található húsz helységnek alig több mint 21 ezer lakója van. Ha nem együtt gondolkodunk, nem együtt tervezünk, ha nincs kompromisszum, elaprózódunk és a közös érdekképviselet sokkal nehezebbé válik. A térségben minden helynek megvan a maga értéke, akár gazdasági, akár turisztikai vagy hagyományőrző. Erre mindannyiunk büszkék lehetünk. Csak így lehet elérni a térség fejlődését és elismertségét.