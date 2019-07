Hatvan fogyatékos élete lesz teljesebb Andornaktályán

Önállóbb életet élhet ősztől a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthonának hatvan gondozottja. Az érintettek a bentlakásos otthonból családi házakba költöznek Maklárra és Nagytályára. Megkérdeztük, mit remélnek az új ellátási formától.

Az Andornaktályai Szociális Otthon 1957-ben nyitotta meg kapuit a volt Mocsáry-kastélyban, ahol különféle gondozási igényű fogyatékosokkal foglalkoznak. Az ápoló-gondozó otthonban jelenleg hatvan, míg a rehabilitációs intézetben harminckét személyről gondoskodnak. Ezenfelül húsz fogyatékkal élő számára biztosítanak nappali ellátást és támogató szolgáltatást is működtetnek. Hamarosan pedig öt, egyenként tizenkét férőhelyes, támogatott lakhatást biztosító lakóházzal is bővül a repertoárjuk.



– Van már a támogatott lakhatáshoz hasonló ellátásunk – ismertette a legfontosabbakat Tatai Edina, a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény igazgatója. – Andornaktályán működik egy nyolc és egy tíz férőhelyes rehabilitációs lakóotthonunk enyhe fogyatékosok számára, Nagytályán pedig egy tizenkét személyes ápoló-gondozó lakóotthonunk középsúlyos fogyatékosok részére. Mindháromról pozitívak a tapasztalataink. A helyiek megismerték ezt az ellátási formát, ezért nem is volt semmiféle ellenállás az öt új épülettel szemben, a leendő szomszédok is jól fogadtak minket. Négy új építésű ház épül Makláron, egy pedig Nagytályán, 589 millió forint uniós támogatásból. Négy már teljesen kész van, csak a berendezés hiányzik belőle, egyet azonban a közbeszerzés miatt csak később adunk majd át.



Az új ellátási formáról az intézmény igazgatóhelyettese, az andornaktályai otthon telephelyvezetője, Nyerges Tiborné beszélt. Mint mondta, a legfőbb, hogy a lakók önállóbb életet tudnak majd élni, egy átlagos lakóközösség tagjaként, nem egy zárt intézményben lesznek elszigetelve. Lehetőségük lesz magukra főzni, mosni, önállóan közlekedni, bevásárolni, megszervezni a szabadidejüket. Jóval komfortosabbak lesznek a lakhatási körülményeik is. A négyágyas szobákat kétágyasak váltják, és míg eddig tizenöt emberre jutott egy fürdőszoba, addig ezentúl négyen használhatnak egyet. Sokkal természetesebb lesz az életük.



Tatai Edina hozzátette, eddig az ápoló-gondozó otthonokban túlgondozták, és sokszor jelenleg is túlgondozzák az ellátottakat. Például elkészítik nekik az ételeiket még akkor is, ha erről képesek lennének maguk gondoskodni. Az új ellátási forma azonban lehetőséget ad arra, hogy amire képesek, azt ők végezhessék el, önállóbban lássák el magukat, ezáltal képességeik is fejlődjenek. Természetesen minden házban lesz egy gondozó, ügynevezett esetfelelős, de az ő fő feladata az lesz, hogy támogassa a lakókat döntéseikben, segítsen nekik, ha problémájuk akad.



A lakóotthonokba költözőket már egy éve elkezdték felkészíteni a változásra. Bár az intézményben folyamatos a fejlesztés, szükség volt intenzív tréningre is. Tanultak sütni-főzni, kertgondozást, palántázást, de a tömegközlekedés használatát is gyakorolták, hiszen a legtöbbjük önállóan utazik majd be az andornaktályai központba dolgozni. Nyerges Tiborné szerint mindezt élvezték, izgatottan várják, mikor vehetik végre birtokba új otthonukat, rendszeresen érdeklődnek a költözésről, s azt is tervezgetik, ki kivel szeretne egy szobába kerülni.