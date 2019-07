Hatvan nem alapít főiskolát, csak helyet ad a működéshez

Az önkormányzat nem alapít főiskolát, hanem „csak” biztosítja a feltételeket a jövőbeni képzéshez. Az intézmény ez utóbbi nélkül aligha működhetne.

– Ebben a pillanatban megalapítottuk az első Hatvani Főiskolát! Nem ide hoztuk! Itt alapítottuk! Innovációs Társadalomtudományi Főiskola néven hoztuk létre. A képzések is helyben lesznek. Gazdasági és pedagógusképzések hiánya pótlása érdekében jött létre ma 9 óra 30 perkor! Hajrá Hatvan! – írta az egyik helyi önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzésében július 1-jén. A poszt még egy hét elteltével is, tegnap délután is olvasható volt – egyébként a városi média honlapja is alapító okirat aláírásáról számol be –, annak ellenére, hogy azóta többen felhívták a figyelmet: mindez tényszerűen nem felel meg a valóságnak.

Az Innovációs Társadalomtudományi ­Főiskola (ITF) Előkészítő és ­Szervező Bizottsága szakmai konferenciát tartott a Nagy ­Endre Rendezvényteremben. Az esemény során elhangzott: Az ITF Magyarország legfiatalabb felsőoktatási intézménye, amely azzal a céllal jött létre, hogy gyakorlati tudást biztosító és személyközpontú felsőoktatási teret biztosítson Hatvanban és térségében.

A jövőbeni tervekről is szó esett. – Az oktatásaink során olyan képzést kaphatnak a hallgatók, ami a ­gyakorlati életben is jól használható. Olyan helyet szeretnénk kialakítani, ahol a hallgatók örömmel végzik tanulmányaikat, ahol a szakmai partnerek jelzései alapján a valós igényeknek megfelelő főiskolai szolgáltatásokat tudunk biztosítani – mondta dr. Danyi Gyula PhD, az ­Innovációs Társadalomtudományi Főiskola Előkészítő Bizottságának elnöke a hatvanihirlap.hu szerint, amely így folytatta tudósítását: az eseményen a bizottság elnöke és az oktatók közösen megalapították a főiskolát, a pedagógusok aláírták az alapítási dokumentumot is, majd egy emlékmedált vehettek át a bizottság elnökétől.

Csakhogy az önkormányzat hivatalos honlapján is fellelhetők az ügy dokumentumai, amelyek tartalmát a városháza munkatársai is megerősítették. Az ezzel foglalkozó ülés előterjesztése így szól: „A Távoktatási Intézet Kft. képviselője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az általa létrehozni kívánt – jelenleg akkreditációs eljárás alatt álló – ­Innovációs Társadalomtudományi Főiskolának biztosítson helyet Hatvan városában.” Ehhez a képviselő-testület hozzájárult; alá is írták az együttműködési megállapodást, amely azonban nem azonos az alapítással. Utóbbihoz előbb az intézménynek akkreditálásra van szüksége, amely hosszabb folyamat, így az is elképzelhető, hogy a tényleges oktatásra még éveket kell várni. Az önkormányzat egyetlen okiraton sem szerepel alapítóként, s a jövőben sem fog, mivel csak a feltételeket biztosítja – a tervek szerint a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban – a működéshez.

– Az önkormányzat nélkül nem jöhetne létre a főiskola, de arról szó sincs, hogy az intézményt a város alapítja – összegezte a lényeget az általunk megkérdezett szakember.

Megpróbáltunk tájékozódni az ITF honlapján is, de oda csak jelszóval lehet bejutni, míg az előkészítő bizottság Facebook-profilján az alapításról szóló szűkszavú beszámolón kívül csupán az intézménynek majdan helyet adó épület és egy kulcs fotója látható.