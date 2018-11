Hatvanöt éve „csípte meg” feleségét Imre bácsi

Különleges ünnepet tartottak a minap a faluban: Csongrádi Imre és felesége, Kelemen Erzsébet éppen hatvanöt évvel ezelőtt kötötték össze az életüket.

– Egy esős novemberi nap volt és mire felértem a menyasszonyi ruhámban a templomhoz, tiszta sár lett az alja – emlékezett vissza Erzsike néni az esküvőjükre.

Hozzátette: egész életükben sokat dolgoztak, de volt lehetőségük utazni belföldön és jártak a környező országokban is. Ő az egykori helyi termelő szövetkezetben, míg a férje tíz éven át gyárban, majd a vízműnél tevékenykedett. Szőlővel és oltvánnyal foglalkoztak, ahogy korábban Imre bácsi szülei is. Tősgyökeres abasáriak, mindketten a településen születtek és nem is vágytak el innen. Imre bácsi, aki most nyolcvankilenc éves elárulta, egy bálban találkoztak először.

– Na én ezt a lányt megcsípem – gondoltam akkor, mert nagyon szépen táncolt, bár katona voltam, de 1953 tavaszán már leveleztünk, ősszel pedig megvolt a lakodalom – mondta.

A házaspárnak két gyermeke született, négy unokájuk és négy dédunokájuk is van már.