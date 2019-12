Havazásra ugyan nem, de hajnali fagyra számítani kell karácsonykor

Az előrejelzések szerint sem hó, sem pedig havas eső nem várható az ünnepekkor Magyarországon, ami azt jelenti, hogy az előző évekhez hasonlóan idén sem lesz fehér karácsonyunk.

Rázsi András meteorológust arról kérdeztük, milyen időjárásra számíthatunk az ünnep alatt. Megtudtuk: az idő sajnos egyáltalán nem a karácsonyt fogja megidézni.

– Ettől függetlenül persze reméljük, a karácsonyi hangulat ott lesz mindenütt – folytatta Rázsi András. – Hétvégére csapaték várható, méghozzá elég jelentős mennyiségű. Havazásra az esély gyakorlatilag 0 százalék. Hétfőtől elkezd visszahűlni az időjárás, betör a hidegfront. Karácsony napján és másnapján beköszönt a hajnali fagy, napközben is hideg lesz, de a hőmérséklet már 5 és 7 Celsius-fok főlé emelkedik. Havazásra ekkor sem lesz szinte semmi esély, de mivel jövőhét közepéről beszélünk, s a három napon túli előrejelzéseknél felmerül a bizonytalanság, ennek pontossága körülbelül 75 százalékra tehető.

Október 30-án számoltunk be arról, hogy megérkeztek az első hópihék a Kékestetőre. Még december elején sűrű, hatalmas pelyhekben esett a hó az ország legmagasabb pontján, a hóvastagság elérte a 21 centimétert. A múlt hét végén be is indult a ­síszezon a Mátraszentistváni Síparkban, ahol hazánk legmodernebb négyszemélyes ülőliftje is üzemel.