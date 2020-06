Házakba tört be és kismalacokat is magával ragadott az árvíz az egri Szalában

A pénteki, jéggel kísért vihar után szombaton hajnalban újabb vihar érte el Egert és környékét. A villámárvíz sok kárt okozott a helyieknek.

Ahogy arról korábban már részletesen beszámoltunk, a péntek délutáni, jéggel kísért vihar után szombaton hajnalban újabb vihar érte el Egert és környékét. Házakba tört be a víz Felnémeten, Egerszóláton, valamint rövid időre lezárták a Szarvaskő környéki utakat és az egri bicikliutat az áradás miatt.

Az Agria Tv beszámolója szerint Egerben, a Szalában is hatalmas károkat okozott a kiöntő patak, ami házakba tört be és egy kismalacokat is magával ragadott.