Hazánk egyik legszebb konyhakertjét mutatták be Egerben

A bemutatott kertet az évek során már számos megmérettetésre nevezték, 2017-ben elnyerte a Magyarország legszebb konyhakertje elismerést.

Újabb szemet gyönyörködtető magánkertet mutattak be kedden a megyeszékhelyen, ezúttal egy Szépasszonyvölgyi borház kertjét lehetett megtekinteni a Nyitott kertek 2019 program keretében. Az említett projekt 2008-ban indult azzal a céllal, hogy igényesen kialakított, és magas színvonalon fenntartott magánkerteket nyissanak meg a nagyközönség előtt.

A program keretében a kert megtekintésén felül rövid előadások is elhangzottak, a Szépasszonyvölgy fejlődéséről, a Virágos Magyarországért (VMO) verseny megújulásáról, valamint Eger nevezetes fáiról is. Utóbbiról Ferenczy Tamás, a VMO Észak-magyarországi régióvezetője mesélt. Elmondta, a megyeszékhelyen mintegy 27 ezer fa van, amelyek között számos különlegesség is található, van például mamutfenyő, japán akác és virginiai mocsárciprus is, valamint Eger legnépszerűbb fájának, a fürdő területén lévő platánnak a történetéről is beszélt.

Így néz ki hazánk egyik legszebb konyhakertje Fotó: Huszár Márk