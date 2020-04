Házhoz jött a vitamin a kerecsendi időseknek

A civilek mindenütt segítenek a bajban a faluban.

A veszélyhelyzet óta minden helyi civil szervezet ott segít, ahol tud. A községben két polgárőr egyesület is példásan működik. A legutóbb a nemrégiben újjá szerveződött helyi szervezet önkéntesei járták végig a falu forgalmasabb közterületeit és fertőtlenítették azok környékét. A napokban a Kerecsendi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Borklub Egyesület is csatlakozott az önkéntes segítőkhöz. Pénzalapot hoztak létre, amelyből egy-egy doboz C-vitamint vásároltak és adományoztak azoknak a családoknak, ahol 70 év feletti embertársuk él. A kezdeményezéshez csatlakozott egy önkormányzati képviselő is, aki egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel a célra.

Mint azt a szervezet vezetőjétől, Kőrösi Csabától megtudtuk, terveik szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy a településen élők biztonságban élhessenek. Az elmúlt időszakban feltérképezték azokat az illegális szemétlerakókat is, amelyek folyamatosan újratermelődnek a községben és annak határán. Összefogással ezek felszámolásában is segítenek.