Házhoz viszik az ételt, a gyógyszert – példát mutatnak a Heves megyei polgárőrök

Az országban több ezer polgárőr vesz részt napjainkban a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Megyénkben is feltétlenül számíthatnak rájuk az önkormányzatok és a települések lakói.

A korábbi értékelések szerint a koronavírus-járvány elleni tavaszi védekezés során nagyon is elismerésre méltó helytállásról tettek tanúbizonyságot az országban működő polgárőr egyesületek tagjai. Önként vállalt szolgálatuk során az esztendő első felében, s a pandémia jelenlegi, második hulláma miatt komoly teendők hárultak a szűkebb hazánkban tevékenykedő polgárőrökre is.

Völgyi Ferenc, a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke elmondta, hogy az este 8-tól hajnali 5 óráig tartó mostani kijárási korlátozás nem vonatkozik a civil bűnmegelőző egyesületek járőröző tagjaira. Éjjelenként a települések elnéptelenednek, s emiatt fokozott közbiztonsági intézkedésekre van szükség. Számítani kell továbbá arra is, hogy a veszélyhelyzet idején megjelennek bizony a házalók, az idősek, egyedülállók amúgy is stresszes állapotát kihasználó csalók.

Az általuk elkövethető bűncselekmények fortélyaira a polgárőrök biztonsági látogatások, személyes felvilágosítások és szórólapok révén hívhatják fel az érintettek figyelmét.

Akárcsak az első hullám idején, a polgárőrök – a rendőrség munkatársaival karöltve – ezúttal is részt vesznek a szükség esetén elrendelt házi karanténra érvényes szabályok betartásának az ellenőrzésében. Mindemellett ahol az önkormányzatok, illetve a háziorvosok kérik, ott továbbra is kiváltják az idős polgárok, a rászorulók gyógyszereit, eljuttatják nekik a napi ebédet. Segítenek nekik a bevásárlásban, s ha kell, akkor még tűzifát is hasogatnak.

Odafigyelnek arra is, hogy az emberek ne csoportosuljanak, vegyék figyelembe az egymás közötti távolságtartás előírt mértékét, s a megjelölt helyeken használják az arvédő maszkot és a különböző, egyéb védőeszközöket.

A korábbi időszak teendői az őszi-téli hónapokban újabbakkal gyarapodtak: a kormányhivatalok felkérésére országosan több mint száz gépjárművel és azok vezetőivel segítik a koronavírus-tesztelést végző egészségügyi alkalmazottak szállítását, a mentőszolgálat által kialakított mintavételi pontoknál elsősorban a polgárőrök biztosítják a munka zavartalanságát. Teszik mindezt úgy, hogy egyszersmind védik a saját egészségüket is, hiszen csakis az léphet közülük szolgálatba, aki nem náthás, nem köhög, nem lázas, s maradéktalanul odafigyel a prevenció fontos szabályaira.

Az említettek jegyében látják el a rendszeres szolgálatukat a 2001 óta működő viszneki egyesület tagjai is. Mint Tari László elnök tájékoztatott, a negyvennyolc polgárőr a járvány idején elsőrendű feladatának tartja az veszélyhelyzettel, illetve a bűntények megelőzésével kapcsolatos felvilágosítást és segítségnyújtást. Ennek érdekében szoros kapcsolatban állnak az önkormányzattal. Miután a polgármester is tagja az egyesületnek, így késlekedés nélkül egyeztethetik a közös feladatokat. Így született például kellően gyors intézkedés arról, hogy a polgárőrség autójával vásárolnak be az időseknek, s viszik házhoz a rászorulók ebédjét.

Völgyi Ferenc a visznekiek helytállását is értékelve jelentette ki, hogy a megye lakossága a nehéz időszakban is számíthat a testület közel háromezres tagságára.