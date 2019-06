Házi komposztálási program kezdődik

Őseinknek nem kellett tanfolyam ahhoz, hogy saját portájukon hasznosítsák a zöldhulladékot. A feledésbe merülő tudást újraélesztenék. Pár éve már volt hasonló kísérlet megyénkben is.

Szilvásváradon az önkormányzat szeretne hozzájárulni, hogy a háztartási és közterületi szerves anyagok – kerti lomb, fűnyesedék, konyhai zöldség- és gyümölcsmaradékok – környezetkímélő módon hasznosuljanak. Ennek érdekében egy lakossági programot indítanak. Jelenleg az igények felmérése zajlik. Az ötletet Demeter Dénes, a szilvásváradi polgármesteri hivatal igazgatási részlegének vezetője vetette fel, aki maga is környezettudatosan él, s a családját is erre buzdítja. A miskolci székhelyű Zöld Kapcsolat Egyesületet kereste meg és kért szakmai segítséget a program elindításához.

– Egyelőre ott tartunk, hogy online, majd papíralapú kérdőíven is várjuk a lakosság válaszát néhány, a komposztálással kapcsolatos kérdésre – mondja Demeter Dénes, aki szerint, ha sokan csatlakoznak, akkor kisebb lesz a légszennyezés, s minimum harminc százalékkal kevesebb lesz a szállítandó hulladék mennyisége, s a talaj megújítására leginkább alkalmas komposzt is keletkezik.

– Most arra kérjük az embereket, hogy szíveskedjenek a kérdőív kitöltésével hozzájárulni a település komposztálási lehetőségeit feltáró felméréséhez – fogalmaz az igazgatási szakember. – Több lehetőség is kínálkozik. Igény szerint alakíthatunk közösségi komposztálót, s mivel szép, ápolt parkjaink is vannak, ott is lehetne alkalmazni és szemléltetni az eljárás előnyeit. Az a helyzet, hogy eléggé elkényelmesedtünk. Van abban valami elgondolkodtató, hogy a szolgáltató faluról városra zsákokban szállítja a zöldhulladékot. Régen ilyen ötlet fel nem merült volna vidéken. Nyilván néhányszor tavasszal, ősszel indokolt lehet ez a megoldás, de valahogy ez a mostani gyakorlat nem természetes.

Demeter Dénes bízik abban, hogy a községben sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez.

A komposztálás legfontosabb előnye, hogy a hulladékból értéket teremtünk és a keletkező humuszanyagok javítják majd a talaj szerkezetét. Tavasszal és nyáron az átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék hatására sokkal többet kellett füvet, zöld növényi részeket ­vágni és metszeni, ezért ezeket mindenképp érdemes bekomposztálni. Ennek előnye, hogy a keletkező humuszanyagok javítják a talaj szerkezetét, ezzel a termőterület víz- és hőháztartása is javul.

Öt éve már lezajlott megyénkben egy nagyszabású, pályázati támogatással megvalósult program. Ekkor több száz kiskerti komposztálásra használható komposztálókeretet és -rostát osztottak szét számos helységben, így Markazon, Abasáron, Nagyrédén, Dél- és Észak-Hevesben. Néhány helyen most is használják ezeket, de sokan a zsákos szállíttatást választották.

Több településén is terjedőben van a közösségi komposztálás jó gyakorlata. Ennek lényege, hogy például a tavaszi, őszi metszési időszakban a nagyobb ágakat egy kijelölt közös helyre vihetik a lakók, ahol aprítékolják azokat, és vagy tüzelő lesz, vagy hozzáértő ember felügyeletével jó minőségű, nagy mennyiségű komposztot készítenek belőle. A következő évben az így előállított komposzthoz ingyen juthat hozzá a lakosság a tavaszi kertészkedés kezdetekor.