Helyben is védik a Wágner testvérek által tervezett Dobó téri épületet

Helyi védelem alá ­helyezte Eger közgyűlése még de­cemberben a Dobó tér sarkán álló eredetileg Egyházmegyei Takarékpénztárnak készült házat. Az épületet Vágner József és testvére, Wágner László Ybl-díjas építész tervezte, kivitelezte. László lánya, a restaurátorként dolgozó Wágner Sarolta kutatásából megismerhetjük az 1940 óta álló ház történetét.

– A családunk számára azért is fontos és igazán örömteli, hogy helyi védelem alá került ez az épület, mert édesapám és testvére Egerben született, építészmérnöki pályájuk innen indult – fogalmazott a Heol kérdésére Sarolta. Hozzátette: számára szakemberként – hiszen restaurátor – különösen kedves ez az egri Dobó téren álló épület, hiszen úgy érzi, édesapja ezzel a munkájával kapcsolódott a megyeszékhely kedves hangulatához. Későbbi munkái már Budapesthez kötötték, s így ez az épület ilyen szempontból is különleges. Sarolta családi emlékek és levéltári kutatások alapján készült dolgozatát, melyben a ház történetét dolgozta fel, megosztotta velünk is:

„A Wágner testvérek Egerben születtek, az Almagyar utcában laktak családjukkal. Az egri vár aljában a kanyargós utcák régi épületei, a XVIII. század emlékei mind a kettőjüknek az építészeti látásmódját meghatározta. A környezetbe illeszkedő, múlt hagyományaira támaszkodó épületek olaszországi tanulmányaikat idézi. Építészeti tevékenységük két irányba vitte őket. Vágner József Egerben élt, Wágner László viszont követte a korszak építészeinek, modern kihívásainak nagy feladatait, melyek később a fővárosba szólították.

Egyetemi éveik után Egerben próbálták szakmai tevékenységüket kiépíteni. Vágner József 1896-ban, Wágner László 1911-ben született. Iskolájukat Egerben végezték. Majd a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karán végeztek, 1928 és 1935-ben, s mind a ketten visszatértek Egerbe. Első közös munkájuk a Dobó téren felépült ház, az Egyházmegyei Takarékpénztár felkérésére készítették el. 1940. május 9-én a polgármesteri hivatalhoz beadott határozat szerint, a Wágner építészmérnök testvérek a Kossuth tér 3. alatti emeletes ház tervét jóváhagyta az ­Építészeti és Szépészeti Szakosztály. Az épület 150 négyszögöl kiterjedésű telken 120 négyszögöl beépítési terület tervrajzait csatolták hozzá. A jegyzőkönyvben alapos áttekintést készített a hivatal a tervek kidolgozásával kapcsolatban. A helyszíni szemle jóváhagyta a Meszes-köz felé eső épületrész 194 m2, a Kossuth tér felől még fennálló épületrész lebontását. Az épület terveit és a hozzá csatlakozó beadványokat az Eger Heves Megyei Levéltárában őrzik.

Az Egyházmegyei Takarékpénztár 1864–1949 között minden bizonnyal Heves megye területén a legkorábbi banki műveleteket végző pénzintézet volt. Az Ájtatos Alapítványok Intézete, mely jogelődjének számított, ezt írta róla: »…az Eger házainak legalább a fele az innen nyert kölcsönből épült fel. 1920. július 18-án a közgyűlés határozata értelmében a telephelyét a pénzintézetnek Egerbe alakították ki. Államosítására 1948-ban kerül sor. Az 1940-ben tervezett ház az Eger patak folyását követően, ívesen fordul, alaprajza U formát alkot a Dobó tér felől egy korábban épült XVIII. századi háznak, tűzfalával csatlakozik, míg a másik vége szabadon álló, a Gerl Mátyás u. 2. számon fordul be. A szomszédos ház zárt soros, a tér vonalában épített L alaprajzú emeletes lakóház a XVIII. sz. második felében épült – feltehetően 1785–87 között Csepregi Antal építette és tulajdonában volt a patakra néző házrész, 1815–48 között Perger Mátyás kocsmáros tulajdonolta – sarokház a háború alatt elpusztult, műemléki részének homlokzata 1860-ból származik, belső udvarán oszlopokon nyugvó boltíves folyosó fut körbe.

A két épület közösen U formát zár be és a Dobó tér felől sarokerkéllyel fordul a Gerl Mátyás utcára. A patakra szolgáló épület helyén 1940 után új lábas ház épült. A VÁTI által rajzolt térképen is jól látható a barokk és az 1940-ben épült két U formájú ház kapcsolódása. (Heves Megye Műemlékei II. 228. és 235. old. szerk. Dercsényi Dezső és Voit Pál 1972-ben adták ki.)

Reneszánsz építészet stílusjegyeit láthatjuk a ház külső homlokzatán, Mária-szobor gyermekével ábrázoló dombormű díszíti felületét.

A Dobó tér felőli emeleti sarokerkélyes ablakok meghatározó látványa fogadja az embert, a földszinten boltíves oszlopok tartják. További oszlopok ritmikus sora a középrészt emeli ki, modern vékony oszlopsor mögött nagy ablakok készültek az irodák, illetve üzletek részére, előtte sétáló árkádos utca van kialakítva, az épület másik vége szintén sarokerkéllyel zárul. A patak partján, ahol az épületet tervezték és építették, különös formavilágot indított el az építészekben két U forma kapcsolódása, a barokk és az 1940-es évek modern felfogása, a reneszánsz építészet stílusjegyeit az antik világból átvett architektúra elemeinek felhasználásával fejlesztették tovább. A háború után 1946-ban az épületet helyreállították, egy képeslapon maradt fenn, családi emlékek között őriztük meg, hogy Vágner József építészmérnök kivitelezte és Wágner László Ybl-díjas építészmérnök tervezte az épületet. Jelenleg kávézó működik a Dobó tér felőli oldalán.

Wágner testvérek, további szakmai pályafutásuk. 1937-től Vágner Józsefet templom-, illetve plébániaépületek tervezésével és kivitelezésével bízták meg. Nagyszerű társara talált Hevesy Sándor személyében, tervezéseit szívesen alkalmazta, illetve a kivitelezését vállalta, és ebből a munkakapcsolatból számos jelentős épület született. 1936-ban ő tervezte és kivitelezte az Egerben felállított országzászlót. 1937–1939: egri lajosvárosi templom, újlőrincfalvi, tomajmonostori, Tiszabeszdéden, Tiszacsegén új plébánia, Mátraszentimre határában templom tervezése és építését készítették közösen.

Wágner László egyetemi tanulmányai után az országos tervpályázatokon vett részt. 1936-ban Galyatetőn, a luxusszálló pályázatának különleges elgondolású terve nagy tetszést aratott. Budapesten folytatta tevékenységét, a Műegyetemen tanársegédként dolgozott. 1948 után: a MATI, VÁTI, KÖZTI, ÁÉTI, és az IPARTERV-ben dolgozott, 1968 után a Művelődésügyi Minisztériumhoz tartozó, MŰBER-ből ment nyugdíjba. Legismertebb munkái: 1950–53. Kecskemét 9. sz. honvédkórház, Mátyásföld II. Rákóczi Ferenc katonai középiskola, Szilágyi Erzsébet fasor 37–39. lakóépület, Andrássy út 117. lakóépület, Dunaújvárosi Hengerművek Irodaház, Gyógyszergyári Kutató Intézet, Finommechanikai Művek, 1963. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Elméleti Tömb 24 emeletes épülete: Wagner László, Südi Ernő és Gerlóczi Gedeon tervei alapján készült el. 1962-ben kapta az Ybl-díjat.”