Herczeg Flóra valamire készül: anyák és apák segítségét kéri

Herczeg Flóra egri énekesnő ismét dalszövegeket ír.

Mint azt Egerben többen tudják, Flórának két évvel ezelőtt kisfia született. Az énekléssel azonban nem hagyott fel. Sőt, nemrégiben a kis Marci pedig ihletet is adott anyukájának, ugyanis Flóra kérést tett közzé a közösségi oldalán. Arra kéri az anyákat és az apákat, hogy saját tapasztalataik megosztásával segítsék a munkáját. Az egri énekesnő ugyanis a szülővé válás témáját dolgozná fel dalszövegeiben.

S íme, mely élethelyzetekről szeretne a jövőben énekelni:

1.: Idegesítő jótanacsok úton, útfélen, pl.: ne simogasd a pocakod, mert beindul a szülés…

2.: Ti mire vágytok néha titokban? Pl. egy békés vécés perc… egy magányos bevásárlás… egy kiadós becsiccsentés…

3.: Szopi dal: milyen hülye helyzetek adódtak a szoptatás miatt? Hol? Hogyan?

4.: Tápszeres táplálás – a tápszer kontra szopi háborúban egy békés pontot szeretnék ezzel a dallal, nem pedig indulatokat szítani, de nekem ebben nincsen tapasztalatom! Mind a legjobbat akarjuk tudásunk, lehetőségeink szerint!

5.: Apa dal – …hát nekik is van mit mondaniuk szerintem. Milyenek lehetünk az ő szemszögükből a várandósság és a kisgyerekes lét ideje alatt?! Tartsunk tükröt, mert nekik sem lehet mindig könnyű…

Posztjára már számos vicces, érdekes, megrázó és elgondolkodtató komment érkezett:

Ilyen is volt

Néhány évvel ezelőtt portálunknak Flóra mesélt a kezdetekről is és arról, milyen fontos számára a család. A népdalokkal gyermekkorában kezdett el foglalkozni, énekese volt a Narco Polo zenekarnak, majd megalapította a Veszelka Kommandó együttest. Az ország különleges hangját 2008-ban ismerhette meg, amikor is a Társulat című tehetségkutató műsor keretében választották ki az István a király c. rockopera Réka szerepére.

A legtöbben az Ufó lettem édesanyám című dalát ismerik.