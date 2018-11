Hét éves évfordulóját ünnepelte az egri Ifi Pont

Jövőre újabb feladatokkal bővül az Ifi Pont tevékenységi köre.

Fennállásának hetedik évfordulóját ünnepli idén az egri Ifi Pont, s ennek örömére születésnapi ünnepséget rendeztek a napokban. Az eseményen felelevenítették az elmúlt év programjait, de játékra, és természetesen az ünnepi torta megkóstolására is jutott idő.

– A kezdetek óta eléggé kiszélesedett a tevékenységi körünk, a fő profilunk a pályaorientációs tanácsadás, eddig zömmel középiskolákban tartottunk csoportfoglalkozásokat, de jövőre már általános iskolákat is meg szeretnénk célozni, mert úgy látjuk, nagy igény van rá. A csoportos tanácsadás mellett, egyéni tanácsadásra is be tudnak jönni hozzánk a diákok. Nyaranta táboroztatást végzünk, és minden évben vannak visszatérő programjaink, mint ez a szülinap, az Ifi halloween, az Ifi farsang, csocsó- és pingpongbajnokság, vagy a karácsonyi kézműves-rendezvényünk.

Ezek mellett nálunk tevékenykedik a Városi Diáktanács is – ismertette az iroda tevékenységét Horváth Enikő. Az Ifi Pont ifjúsági koordinátora hozzátette, van tanuló-olvasó kuckójuk is, ahová iskola után be tudnak ülni a diákok, és számítógép-használati lehetőséget is biztosítanak. Mindemellett több klubnak is otthont adnak, például anime- és baba-mama klub is működik náluk.

Az irodának mintegy hetven rendszeresen visszajáró látogatója van, de az iskolai tanácsadásaik és kitelepüléseik által több száz fiatalt szólítanak meg minden évben. Horváth Enikő szerint jövőre a legnagyobb kihívás a nyolcadikosok pályaválasztási tanácsadásának tudatosítása és segítése lesz.

